Süper Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Bitexen Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam
11 Mart Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor: Volkan Bayarslan
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
12 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Mete Kalkavan
13 Mart Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler
AA