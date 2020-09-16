Tamer Tuna: Yine kazanarak dönmek istiyoruz

ANTALYA - Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesi takımının değerlendirmesini yaptı. Gençlerbirliği maçı galibiyetinin kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Tuna, "Lige başlangıçta kazanmış olmak ve 3 puanla 40 haftalık uzun sürecin adımını atmak bizi mutlu etti. Gençlerbirliği kadrosuyla, oyunuyla lige gelecek haftalarda değer katacaktır. Oyun anlamında gayet iyi işler çıkardık. Takım savunmamızın maç boyunca 1 pozisyon vermesinden bu anlaşılabilir" diye konuştu.

"6 YERLİ OYUNCUYLA SAHADA YER ALMAMIZ ÖNEMLİ"

Bu sezonun yeni takımlarının Hatayspor, Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün kazanmasının ligin farklı geçeceğini gösterdiğini aktaran Tuna, şunları söyledi:

"Antalyaspor'un geçen sezon bıraktığı değerle oyunu sürdürebilmesi, altyapıdan çıkan oyuncuların sahada olması, 6 yerli oyuncuyla sahada yer almamız, planlamamızda iyi adımlar olduğunun göstergesi. Antalya'da hem iyi futbol seyrettirerek, hem genç oyuncularımızla Antalyaspor'un hedeflediği başarı ve oyuncuya değer katarak harcama limiti sorunu yaşamadan ligi geçirmesi çok önemli. Hem başarı hem de takım yönetimi ile oyuncu gelişimi açısından hepsini bir arada götürmek zorundayız. Sezon içerisinde dalgalanma yaşayabiliriz ama takımımızın tüm pozisyonlarda gösterdiği disiplin mücadele üst seviyedeydi. Bu da futbol anlamında iyi pozisyonda olduğumuzu gösteriyor."

"NURİ VE PODOLSKİ TAM HAZIR DEĞİL"

Beşiktaş'ı Trabzonspor maçındaki oyunuyla değerlendirmemek gerektiğini belirten Tuna, takımının kalesinden 35 metreden, rakip kaleye 35 metre kala mesafede iyi oynayan bir takım olduklarını söyledi. Tuna, ikinci bölgedeki bu oyun anlayışını sahada gerçekleştirebilen takımların başarılı sonuçlar elde ettiğine dikkati çekti. Sezon genelinde bu anlayışı sahaya yansıtmayı hedeflediklerini kaydeden Tuna, hazırlık sürecini çok iyi geçirdiklerini vurguladı. Nuri Şahin ve Podolski'nin hazırlık sürecinin tam olmadığını dile getiren Tuna, iki futbolcunun da hazır olduklarında oyun değerine, takımın oyun geçişindeki pas oyununa çok katkı sağlayacakların dile getirdi.

"YABANCI KURALIYLA İLGİLİ TARTIŞMA BİZİ DE ETKİLİYOR"

Ligde yerli oyuncu sayısı ve yabancı oyuncu kuralı hakkındaki tartışmaların teknik direktörleri de olumsuz etkilediğini aktaran Tuna, şöyle konuştu:

"Başarısız olduğunuzda ya teknik heyet hoca ya da yönetimi feda ediyorsunuz. Çok uzun süreli organizasyon yapmak zorundasınız. Genç oyunculara süre verdiğinizde oyun dengesini bozabiliyorsunuz. Biz o karar aşamasındayız. Ligimizde yerli oyuncu sayısı, yabancı kuralı ile ilgili tartışma var. Bu bizi, teknik direktörleri de etkiliyor. Teknik adam değişse de kulüp planlaması doğru ilerlemiyor. Antalyaspor olarak net karar vermek zorundayız. Hem 30 yaşında oyuncu transfer ediyoruz, hem 19-20 yaşında oyuncuya yer veriyoruz. Bu konuda karar vermeliyiz. Kısa vade bir sezonluk düşünceyle değil bu uzun vade de gerçekleştirilecek. Biz bu sene Bünyamin'i kazanmaktan dolayı mutluyuz. Teklifler de alıyoruz. Bundan mutluyuz. A takımda antrenmanda olan oyuncu sayısı fazla. Bünyamin, Nazım ile rekabete girdi, birlikte oynadı. Teklif alınan futbolcularımız sadece bunlar. Diğer oyuncular özelinde de teklif geliyor ama bu hedefi oluşturmak zorundayız."

"KAZANARAK DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını kaydeden Tuna, şunları söyledi:

"Beşiktaş kaliteli bir takım. Trabzonspor'dan moralli dönmüş takımla karşılaşacağız. Sergen hocaya geçmiş olsun diliyorum. Birlikte çalıştık, birlikte oynadık. Bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum. Beşiktaş ile oynuyorsunuz. O statta oynamak zordur. Geçen sezon o statta kazandık, yine kazanarak dönmek istiyoruz. Oyunumuzda, konsantrasyonu ve disiplini sağlarsak, kazanarak döneceğimize inanıyorum. Beşiktaş maçında oyuncularımızın mücadelesi, kendi oyun gücümüz inanıyorum ki ortaya çıkacaktır."