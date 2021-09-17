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TFF'den Dünya Kupası açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Dünya Kupası’nın dört yılda bir düzenlenme uygulamasına devam edilmesini desteklediğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2021 Cuma 22:13
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TFF'den Dünya Kupası açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesini de içeren ve uluslararası müsabaka takviminde tümden değişiklik yapılmasını öngören FIFA tasarısına dair konularla ilgili olarak resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, kısa süre önce uluslararası spor medyasında kendisine yer bulan, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesini de içeren ve uluslararası müsabaka takviminde tümden değişiklik yapılmasını öngören FIFA tasarısına ilişkin haberleri yakından takip etmektedir. Öncelikle, dünya futbolunu kökten değiştirecek böylesi önemli bir planın, Avrupa’daki federasyonların rızası alınmadan hayata geçmesinin mümkün olamayacağı açıktır. Bunun yanında, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesinin ve sezon içerisinde tek ve uzun bir milli takım arası bulunmasının federasyonlara, liglere ve kulüplere küresel boyutta çok ciddi etkileri olacaktır. En başta, ekim ayında verilmesi planlanan bu periyot, futbolculara gerek mental yorgunluk getirecek gerekse sakatlanma risklerini arttıracaktır. Bu durum ayrıca, UEFA ile imzaladıkları uzun süreli merkezi pazarlama anlaşmaları sayesinde finansal dengelerini kuran Avrupa federasyonları için de bir risk teşkil etmektedir. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi büyük turnuvaların öneminin ve heyecanının, nadir olarak düzenlenmeleri sebebiyle arttığını da hatırlatarak, FIFA’nın reform önerilerini Avrupa futbolunun paydaşlarıyla da müzakere ederek hayata geçirmesinin gerekliliğine inanıyoruz. Bu noktadan hareketle, Türkiye Futbol Federasyonu olarak, UEFA’nın Dünya Kupası’nın dört yılda bir düzenlenmesi uygulamasına devam edilmesi ve mevcut maç takviminin korunması yönündeki görüşünü desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TFFDünya KupasıFutbol
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