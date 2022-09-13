Trabzonspor'da istikrar ve moraller bozuldu

TRABZON - Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 6 haftasında ve Avrupa maçlarında aldığı sonuçlarla geçtiğimiz sezonda elde ettiği başarıyı arar oldu. Bordo-mavililerin kadrosunda yeni sezonda önemli değişiklikler yaşanırken, takım savunmasındaki uyumsuzluk, hem ligde hem de Avrupa maçlarında skorlara yansıdı.



Bordo-mavililerde 2022-23 sezonunda yaşanan ayrılıklar ve yeni katılan oyuncularla birlikte takımın iskeleti değişti. Kadrodaki önemli revizyon; takım uyumuna, skorlara ve istikrara yansıdı.



İSTİKRAR VE MORALLER BOZULDU



Geçen sezonki başarısını arayan Trabzonspor’da hem Avrupa hem de lig maçlarında alınan sonuçlar nedeniyle moraller bozuldu. Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun ilk 6 haftasında mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililer, 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayıp zirveye yerleşmişti. Yeni sezonun ilk 6 haftasında ise aynı başarıyı yakalayamayan Trabzonspor, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 10 puanda kaldı. Süper Lig’de son oynanan Adana Demirspor müsabakasından 3-2 mağlup ayrılan bordo-mavililer, Avrupa kupasında çıktığı ilk maç olan Ferencvaros karşısında da 3-2 mağlup olarak üst üste 2 mağlubiyet aldı.



TAKIM UYUMU AKSIYOR



Trabzonspor yeni sezonda savunma, orta saha, kanat ve hücum mevkilerine yapılan transferlerle kadrosunu güçlendirirken, diğer yandan yaşanan ayrılıklarla birlikte uyum sorunu oluştu. Kadro değişimiyle birlikte hücum ve savunma yapısında aksamalar yaşanırken, bordo-mavililer Süper Lig’de geçen sezona göre daha az gol atıp kalesinde daha fazla gol görmeye başladı.



HÜCUM OYUNCULARI GOL BULAMIYOR



Trabzonspor, yaz transfer sezonunda 7 yeni hücum futbolcusunu kadrosuna katmasına rağmen gol yollarında istediği sonuçları ligin ilk haftalarında alamadı. Yeni sezonda Enis Bardhi, Maxi Gomez, Umut Bozok, Trezeguet, Naci Ünüvar, Mountassir Lahtimi ve Yusuf Yazıcı’yı transfer eden bordo-mavililer, Avrupa ve lig maçlarında çıktığı toplam 9 müsabakada rakip fileleri 11 kez havalandırabildi.



KALESİNDE DAHA FAZLA GOL GÖRÜYOR



Sezonun ilk haftalarında gol yollarında zayıf kalan bordo-mavililerin savunmasındaki uyumsuzluk, kalede görülen gollerin sayısını da etkiledi. Geçen sezona göre kalesinde daha fazla gol gören bir takıma dönüşen Trabzonspor, ligde geçen sezon ilk 6 haftada 13 gol atıp kalesinde 6 gol görürken, yeni sezonda ise 8 gol atarak kalesinde 8 gol gördü.



AVCI, DENGE KURMAYA ÇALIŞIYOR



Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, takım savunmasında ve orta sahada denge kurmaya çalışıyor. Sakatlanan oyuncuların sayısının da fazla olması nedeniyle kadroyu istediği gibi şekillendirmekte zorlanan Avcı, takımdaki uyumsuzluk ve performans düşüklüğünü, “2 haftadır rakibin koşarak üzerimize geldiği, alışık olmadığımız bir durum yaşıyoruz. Son iki haftadaki oyunumuzu sorgulayacağız” ifadeleri ile yorumladı.