Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1458.23
ALTIN
487.66
DOLAR
8.3443
STERLİN
11.5172
EURO
9.8793
36 öğretim üyesi alacak
36 öğretim üyesi alacak
10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
10 Öğretim Görevlisi ve...
Hacılar Belediyesinden satılık sanayi arsaları
Hacılar Belediyesinden satılık sanayi...
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak

Trabzonspor'dan 4 sakatlık açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Roma ile oynanan rövanş karşılaşmasında sakatlanan Peres, Trondsen, Gervinho ve Cornelius’un sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Ağustos 2021 Cumartesi 17:29
0 Okunma
Trabzonspor'dan 4 sakatlık açıklaması

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Cornelius, Bruno Peres, Gervinho ve Trondsen’in sağlık durumlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Omzuna aldığı darbe sonrası oyundan alınan Cornelius’un yapılan muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ omuz ekleminde ikinci derece kapsül ve bağ yaralanması tespit edilmiştir. Bruno Peres’in muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ kalça adductor grade 2 kas zorlanması tespit edilmiştir. Gervinho’nun muayene ve MR incelemeleri neticesinde sağ hamstring birinci derece kas zorlanması, Trondsen’in muayene ve MR incelemeleri neticesinde ise sol kasık kas içi kanama tespit edilmiş olup oyuncuların tedavilerine başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan bu 4 oyuncu da yarın oynanacak Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. 4 oyuncunun, milli aradan sonra takıma dönmeleri bekleniyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFutbolFutbolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: 1-1
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: 3-2
Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor’da
Yannick Bolasie, Çaykur Rizespor’da
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans