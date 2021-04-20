Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında 3 puan hedefliyor

Süper Lig’de son 4 maçını beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, yarın deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak. Bu sezon ezeli rakipleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçın 4’ünü kaybeden ve yalnızca birini kazanabilen bordo-mavililer, hem derbi galibiyeti özlemini hem de ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretini noktalamak istiyor. Türk Telekom Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

5 DERBİNİN 4’ÜNÜ KAYBETTİ

Trabzonspor ezeli rakipleri olan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile bu sezon oynadığı 5 maçın 4’ünden mağlubiyetle ayrılırken, sadece 1’ini kazanabildi. Ligin ilk yarısında Beşiktaş’a 3-1 mağlup olan ve ikinci yarıda rakibini 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan 3-1 ve 1-0’lık skorlarla mağlup ayrılırken, Galatasaray ile oynanan ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da 2-0 mağlup tamamlamıştı.

11’DE 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi Yunus’un sakatlığı bulunurken, kart cezalısı Yusuf da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Hugo’nun yanı sıra tedavileri tamamlanan Ekuban ile Afobe’nin de takıma dönmesi bekleniyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ligde son olarak Atakaş Hatayspor ile oynanan maçın 11’inden farklı olarak Galatasaray karşısında savunmada Hosseini’nin yerine cezasını tamamlayıp takıma dönen Hugo’ya, orta sahada Baker’in yerine Berat’a ve hücum hattında da cezalı Yusuf’un yerine sakatlığının ardından takıma dönmeye hazırlanan Ekuban’a forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin muhtemel 11’i şöyle: "Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny"