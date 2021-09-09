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Trabzonspor-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Eylül 2021 Perşembe 14:14
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Trabzonspor-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

İSTANBUL - Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle: 

11Eylül Cumartesi 

17:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor  (Ümit Öztürk)

17:00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)

20:00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)

20:00 Yukatel Kayserispor  - Kasımpaşa (Yasin Kol)

12 Eylül Pazar 

17:00 Fenerbahçe  - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)

17:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)

20:00 Trabzonspor  - Galatasaray (Ali Palabıyık)

20:00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)

13 Eylül Pazartesi 

20:00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigTrabzonsporGalatasaray Maçı
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