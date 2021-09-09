Trabzonspor-Galatasaray maçını yönetecek hakem belli oldu

İSTANBUL - Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.



Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:



11Eylül Cumartesi



17:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)



17:00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)



20:00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)



20:00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa (Yasin Kol)



12 Eylül Pazar



17:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)



17:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)



20:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)



20:00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)



13 Eylül Pazartesi



20:00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)



20:00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)