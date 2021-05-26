Trabzonspor'un kadro değeri 46 milyon lira arttı

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin Euro’luk artış oldu. 5 oyuncunun değer kaybı yaşadığı Trabzonspor’da, 11 ismin piyasa değerinde ise değişiklik olmadı. Karadeniz ekibinin ve Süper Lig’in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Uğurcan Çakır, değerini 16 milyon Euro’dan 19 milyon Euro’ya çıkardı.

8 OYUNCU DEĞERİNİ YÜKSELTTİ

Trabzonspor’da 3 milyon Euro fark ile değeri en çok artan oyuncu Uğurcan Çakır oldu. Milli kaleci, değerini 16 milyon Euro’dan 19 milyon Euro’ya, Bakasetas 6.5 milyon Euro’dan 7 milyon Euro’ya, Ekuban 6.5 milyon Euro’dan 7 milyon Euro’ya, Vitor Hugo 5 milyon Euro’dan, 5.5 milyon Euro’ya, Edgar Ie 4.2 milyon Euro’dan 4.8 milyon Euro’ya, Berat Özdemir 3.3 milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya, Serkan Asan 2.8 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya, Yusuf Sarı 1.2 milyon Euro’dan 1.8 milyon Euro’ya yükseltti.

11 İSİM DEĞERİNİ KORUDU

Bordo-mavili takımda 11 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Abdülkadir Ömür 8.5 milyon Euro, Djaniny 5 milyon Euro, Flavio 2 milyon Euro, Hüseyin Türkmen 1.4 milyon Euro, Erce Kardeşler 400 bin Euro ve genç oyuncular Arda Akbulut 250 bin Euro, Hakan Yeşil 100 bin Euro, Faruk Can Genç 100 bin Euro, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan ile Süleyman Cebeci ise 50’şer bin Euro’luk değerlerini korudu.

5 FUTBOLCU DEĞER KAYBI YAŞADI

Trabzonspor’da 5 oyuncunun piyasa değerinde ise toplamda 1 milyon 675 bin Euro’luk düşüş yaşandı. Bordo-mavililerde Nwakaeme’nin değeri 5.5 milyon Euro’dan 5 milyon Euro’ya, Abdulkadir Parmak’ın değeri 3.8 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya, Yunus Mallı’nın değeri 2.2 milyon Euro’dan 1.9 milyon Euro’ya, Trondsen’in değeri 750 bin Euro’dan 700 bin Euro’ya ve genç oyuncu Safa Kınalı’nın değeri ise 200 bin Euro’dan 175 bin Euro’ya geriledi.