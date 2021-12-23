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Trabzonspor’da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Djaniny Semedo, Afrika Uluslar Kupaları’na katılmak üzere Yeşil Burun Adası Milli Takımı’na çağrıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2021 Perşembe 11:21
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Trabzonspor’da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok

TRABZON - Spor Toto Süper Lig’de 2021-22 sezonu ilk yarısını zirvede kapatmaya hazırlanan Trabzonspor’da Djaniny gelişmesi yaşanıyor. Milli takım formasını son olarak 17 Kasım 2020’de giyen ve o günden beri davet almayan Djaniny, 9 Ocak-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Kamerun’da düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası finaline davet edildi.

Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı oyuncusu Djaniny Semedo, son olarak 28 Mart 2021'de ülkesinin milli takımına davet edilmiş ancak kişisel sebeplerden ötürü kadrodan çıkarılmıştı.  

DJANINY EN AZ 3 MAÇ YOK

Ligde 45 puanı bulunan ve şampiyonluğu garantilemek için rakipleriyle arasındaki farkı açmak için mücadele eden bordo mavili takımda Djaniny’e milli davet gelmesi Trabzonspor cephesini düşündürüyor. Kritik maçlarda üstlendiği rolüyle Trabzonspor’un önemli oyuncularından olan Djaniny, Afrika Uluslar Kupası’na katılacağı için Süper Lig’de en az 3 maçı kaçıracak. Kamerun’da ülkesini temsil edecek olan oyuncu, Trabzonspor’un ligin ikinci yarısında karşılaşacağı Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor maçlarında olmayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporDjaniny
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