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Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasındaki Medipol Başakşehir karşılaşmasına 11 oyuncusundan yoksun çıkan Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı öncesi eksikler büyük oranda dönüyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Şubat 2021 Salı 13:39
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Trabzonspor’da, Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor

TRABZON - Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı, sakat ve izolasyon süreci nedeniyle 11 oyuncusundan faydalanamayan bordo-mavililerde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi kadro toparlanıyor. Trabzonspor’da kart cezasını tamamlayan Nwakaeme, sakatlığını atlatan Abdulkadir Parmak ile izolasyon süreci sona eren Arda ve Serkan Fenerbahçe mücadelesi çalışmalara başladı. Baker ile Uğurcan’ın da bugün teste gireceği, ayrıca Erce, Marlon, Hosseini’nin de maça yetişebileceği kaydedildi. Bordo-mavililerde eksiklerin dönemesin ardından teknik direktör Abdullah Avcı, yeni bir kayıp yaşanmaması durumunda Fenerbahçe karşısında sadece uzun süreli sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Trondsen’den faydalanamayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigTrabzonsporFenerbahçe Maçı
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