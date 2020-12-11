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Trabzonspor’da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet

Süper Lig’in 12’nci haftasında yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı da kazanarak hem 3 maçlık puan serisini sürdürmek hem de üst sıralara doğru yükselişine devam etmek istiyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Aralık 2020 Cuma 12:19
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Trabzonspor’da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet

TRABZON - Süper Lig’de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen bordo-mavililer, 12’nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’a konuk olacak. Trabzonspor, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.

KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da Plaza ile Djaniny sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Nwakaeme’nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sadece sağ bekte Serkan Asan’ın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Pereira’ya forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: "Uğurcan- Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Bilal, Afobe."

SAKAT: Plaza, Djaniny- Nwakaeme (Belirsiz)

CEZALI: Yok

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKayserisporDeplasmanHes Kablo Kayserispor
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