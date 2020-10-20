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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje

Musa Aydın: "Amacımız bu yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli insanlardan korumak"

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Ekim 2020 Salı 17:27
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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan tarihi proje

ANTALYA - Türkiye Güreş Federasyonu, başkan Musa Aydın'ın girişimleriyle büyük bir çalışmanın daha altına imza attı. Güneydoğu illerimizde güreşi canlandırmak ve alt yapıya destek sağlamak için başlatılan proje kapsamında Antalya'da gelişim kampı düzenlendi. Kampa Güneydoğu bölgesindeki illerden 60 antrenör ve 300 civarında sporcu katılacak. Sporcular  antrenman yaparken, antrenörler için de eğitim ve gelişim semineri düzenlenecek. 

Antalya'da düzenlenen gelişim kampında Avrupa şampiyonu Metin Kaplan ve dünya şampiyonu Nazmi Avluca antrenörlere teknik ve taktik konusunda seminer verecek. 3 grup halinde düzenlenecek olan gelişim kampında 1'inci grup 18-25 Ekim tarihleri arasında yapılacak ve Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş ve Şanlıurfa'dan katılımcılar yer alacak. 2'nci grup 25-Ekim 1 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ve Batman, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Şırnak ile  Van illerinden sporcu ve antrenörler katılacak. 3'üncü grup  ise 1-8 Kasım tarihlerinde bölgede ki tüm  Kadın güreşçilerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

MUSA AYDIN: "AMACIMIZ BU YETENEKLİ GENÇLERİ TÜRK SPORUNA KAZANDIRARAK KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN VE KÖTÜ NİYETLİ İNSANLARDAN KORUMAK"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, yaptığı açıklamada, Güneydoğu bölgelerinde çok sayıda yetenekli güreşçinin olduğuna dikkati çekerek, "Amacımız bu yetenekli gençleri Türk sporuna kazandırarak kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli insanlardan korumak. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hükümetimizin hizmetlerini Doğu, Batı, Güney, Kuzey demeden ülkemizin dört bir yanına nasıl eşit ve adaletli bir şekilde dağıtıyorsa  bizler de Türkiye Güreş Federasyonu olarak tüm imkanlarımızdan bütün gençlerin eşit bir şekilde yararlanmasını hedefliyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun büyük destekleriyle bizler de güreş için bu illerimizde dev bir adım atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yaptığım ziyarette bu konuda önemli adımlar attık. Şimdi de Antalya'da sporcu ve antrenörlerimiz için bir gelişim kampı düzenledik. Ayrıca önümüzdeki günlerde de il temsilcilerimizin katılımıyla Doğu illerimizde güreşi canlandırmak ve alt yapıya destek sağlamak için bir kamp daha düzenleyeceğiz. Biz Doğu illerimizi çok önemsiyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda Güneydoğu'dan Kerem Kamal, Doğan Kara gibi Avrupa ve dünyada madalya alan daha nice sporcuları yetiştireceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güreş FederasyonuTarihi ProjeMusa Aydın
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