Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1.952,40
ALTIN
864,34
DOLAR
14,09
STERLİN
18,94
EURO
15,82
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 10 Araştırma Görevlisi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Montevideo Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...

Türkiye, Ranking Güreş Turnuvasını 23 madalya ile tamamladı

İstanbul’da yapılan ve 43 ülkeden 550 sporcunun katıldığı Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası sona erdi. Türkiye serbest stilde 3 altın, 3 gümüş ve 2 bronz; grekoromende de 5 altın, 1 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 23 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Şubat 2022 Pazar 23:16
Türkiye, Ranking Güreş Turnuvasını 23 madalya ile tamamladı

Avrupa Şampiyonası öncesinde bütün dikkatlerin çevrildiği, güreşin en prestijli organizasyonlarından biri olan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası, İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde yapıldı. Yoğun katılımla 3 gün süren ve birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı turnuvanın son gününde erkekler serbest stil final müsabakaları yapıldı.

SON GÜNDE BÜYÜK HEYECAN

57 kilo üçüncülük maçında iki Türk sporcu karşılaştı, Şaban Kızıltaş’ı 7-0 yenen Muhammet Karavuş, bronz madalyanın sahibi oldu. 74 kilonun finalinde de iki Türk vardı, 21 ülkeden 28 sporcu mücadele ettiği bu sıklette Soner Demirtaş ve Fazlı Eryılmaz arasındaki final maçını 9-0 kazanan Soner Demirtaş altın madalya kazandı, Eryılmaz ise gümüş madalyada kaldı.

86 kiloda 19 ülkeden 34 sporcu madalya için mindere çıktı, finalde Fatih Erdin ve Osman Göçen arasında yapılan final maçında rakibini 8-5 yenen Göçen altın, Erdin ise gümüş madalya kazandı.

92 kilo finalinde İranlı Ahmed Yousef Bazrıghaleh’a 4-1 kaybeden Erhan Yaylacı gümüş madalyada kalırken, 92 kiloda Rus Guram Chertkoev’ı tuş eden Ahmet Bilici bronz madalya kazanan bir başka Türk sporcu oldu.

TÜRKİYE ADINA İYİ BİR SINAV OLDU

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, katılımcılara ve Dünya Güreş Birliği yetkililerine teşekkür etti, “Çok zevkli ve çekişmeli bir turnuva oldu. Ülkemize gelen misafir ekipleri ve kazanan kazan tüm sporcuları kutluyorum. Bizim adımıza, Avrupa Şampiyonası öncesi çok iyi bir sınav oldu. Her şey ata sporumuz için. Durmak yok çünkü daha çok yolumuz var” diye konuştu. Başkan Eroğlu, konuşmasının ardından UWW Hakem Komitesi Başkan Vekili Kamel Bouaziz, Hakem Komitesi Üyesi Nunovat Arusturyan ve İbrahim Cicioğlu ile eski Güreş İl Temsilcisi Halil İbrahim Oktay’a teşekkür plaketi verdi.

MADALYA KÜRSÜSÜ

Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvası sonunda madalya kazanan Türk sporcular şu isimler oldu:

SERBEST STİL:

Altın Madalya: 125 kg Taha Akgül, 74 kg Soner Demirtaş, 86 kg Osman Göçen

Gümüş Madalya: 74 kg Fazlı Eryılmaz, 86 Fatih Erdin, 92 kg Erhan Yaylacı

Bronz Madalya: 57 kg Muhammet Karavuş, 92 kg Ahmet Bilici

GREKOROMEN:

Altın Madalya: 72 kg Selçuk Can, 130 kg Osman Yıldırım, 77 kg Yunus Emre, 82 kg Burhan Akbudak, 55 kg Adem Burak Uzun.

Gümüş Madalya: 60 kg Ekrem Öztürk

Bronz Madalya: 72 kg Murat Dağ, 77 kg Furkan Bayrak, 55 kg Doğuş Yazıcı, 63 kg Ahmet Uyar, 67 kg Volkan Çakıl, 87 kg Ali Cengiz, 87 kg Metehan Başar, 97 kg Abdulkadir Çebi, 130 kg Rıza Kayaalp

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ranking Güreş TurnuvasıGüreşYaşar DoğuVehbi EmreHamit Kaplan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - Çaykur Rizespor: 4-2
Galatasaray - Çaykur Rizespor: 4-2
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor: 3-2
Trabzonspor - Yukatel Kayserispor: 3-2
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Barcelona oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans