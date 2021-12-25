Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,891.28
ALTIN
691.04
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı Yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı Yapılacak
Et ve Süt Kurumu’ndan online tereyağı satışı
Et ve Süt Kurumu’ndan...

Türkiye Sutopu Federasyonu başkanı Mete Erol seçildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2021 Cumartesi 15:52
0 Okunma
Türkiye Sutopu Federasyonu başkanı Mete Erol seçildi

ANKARA - Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanlığına Mete Erol seçildi. 

Türkiye Sutopu Federasyonu'nun olağan genel ve mali genel kurulu, geçtiğimiz ay delege yapısındaki yönetmeliğe aykırılıklar nedeniyle ertelenmişti. Ankara'da yapılan Sutopu Federasyonu'nun 5'inci Olağan Genel Kurulu ve 7'nci Mali Genel Kurulu'nda Başkanlığa, Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdür Yardımcısı Mete Erol seçildi. 

Seçime tek aday olarak giren Mete Erol, genel kurula katılan 88 delegenin 76'sının oyunu alarak başkan olurken, 12 oy da geçersiz sayıldı.

Mete Erol'un yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: "Burhanettin Hacıcaferoğlu, Süleyman Şahin, Ömer Emre Turanlı, Ruso Yakimovic, Burak Yılmaz, Fatma Oya Öztürk, Bahadır Koçyiğit, Nejat Kocabay, Vedat Aydın, Cahit Sılay, Bahtiyar Özçaldıran, Hakan Bebek, Cengiz Bingül, Ertunç Tansuğ."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sutopu Federasyonu BaşkanıMete Erol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önder Karaveli kendi hikayesini yazıyor
Önder Karaveli kendi hikayesini yazıyor
Tahkim Kurulu kararları açıklandı
Tahkim Kurulu kararları açıklandı
Trabzonspor’da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok
Trabzonspor’da Djaniny'e milli davet; 3 maç yok
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans