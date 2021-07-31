Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet...
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
Bartın'da toplu ulaşım ihalesi
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli su satışı
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli...
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut ile 32 iş yerini satışa sundu
TOKİ, Şanlıurfa’da 54 konut...

UEFA'dan kural değişikliği

UEFA, Avrupa Ligi play-off turu eşleşmelerinde kural değişikliğine giderek aynı ülkeden iki takım eşleşebileceğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Temmuz 2021 Cumartesi 08:31
0 Okunma
UEFA'dan kural değişikliği

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi play-off turu kura çekiminin 2 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı duyurulurken kura çekiminde aynı ülke takımlarının bu turda birbiriyle eşleşebileceği ifade edildi. Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndan devam eden Galatasaray, İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile bir üst tura yükselebilmek için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekibin rakibini elemesi durumunda turnuvaya play-off turundan katılacak olan Fenerbahçe ile eşleşme ihtimali ortaya çıktı.

Ayrıca yapılan kural değişikliği ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nden elenen takımlar da birbirleriyle eşleşebilecek.

DHA

Son Güncelleme: 31.07.2021 08:33
Anahtar Kelimeler:
UEFAKuralAvrupa Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son düzlüğe girdi
Bursaspor transfer engelinin kaldırılmasında son düzlüğe girdi
İzmirli tenis hakemi Wimbledon'da Türkiye'nin gururu oldu
İzmirli tenis hakemi Wimbledon'da Türkiye'nin gururu oldu
Sakarya'da MTB Cup dağ bisikleti heyecanı
Sakarya'da MTB Cup dağ bisikleti heyecanı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans