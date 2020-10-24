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Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı İkinci Lige yükseldi

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, İstanbul Bölgesel Lig’de verdiği play-off mücadelesinin ardından karşılaştığı üç takımı da yenerek ikinci lige yükseldi. Takımın son karşılaşmasında işitme engelli oyuncu Mustafa Özbay da başarılı oyunu ile göz doldurdu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Ekim 2020 Cumartesi 10:36
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Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı İkinci Lige yükseldi

Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol Takımı, İstanbul Bölgesel Lig’de oynadığı play off karşılaşmalarında son olarak 1954 Hendekspor Kulübü Hentbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Önceki günlerde de Pendik Hentbol Takımı ve Eskişehir Hentbol Takımı ile karşılaşarak galip gelen Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı bugün de 1954 Hendekspor Kulübü Hentbol Takımı’nı 44-24 yenerek ikinci lige yükseldi. Maltepe Müzahir Sille Spor Kompleksi’nde gerçekleşen karşılaşma kıran kırana mücadeleye sahne olurken, takımın işitme engelli oyuncusu Mustafa Özbay da başarılı performansı ile göz doldurdu. Aynı zamanda İşitme Engelliler Milli Takımı oyuncusu olan ve Londra Olimpiyat Oyunlarında da gümüş madalya alan Mustafa Özbay, takımın başarılı sonuçlarına önemli katkıda bulundu.

Maçın son düdüğü ile şampiyonluğun sevincini yaşayan Ümraniye Belediyesi Hentbol Takımı, madalyalarını aldıktan sonra hep beraber kupayı kaldırdı. Hentbol Takımının antrenörü Bahattin Keskin, “Çok çalıştık bu sene. Meyvelerini almaya başlıyoruz. İyi bir ekibiz. Güzel işler başaracağız. İkinci ligde de bu namağlup seriyi devam ettirip şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.

Takımın oyuncusu Mustafa Özbay, “Turnuvada üç maç yaptık üçünü de aldık. Çok mutluyum takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi. Oyuncu Emre Gülşen ise “Belediyemizin desteğini de aldık, çok üst düzey oyuncularla bir takım kurduk. İstanbul’daki maçlarda da üç maçta üç galibiyet aldık, çok mutluyuz.  İnşallah ikinci ligde de namağlup seriyi devam ettirip hakkımızda ne hayırlısı ise onu diliyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye BelediyesiHentbol
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