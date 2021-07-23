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Yasemin Ecem Anagöz bireysel sıralamada 19’uncu oldu 

Milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda 19’uncu oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Temmuz 2021 Cuma 09:35
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Yasemin Ecem Anagöz bireysel sıralamada 19’uncu oldu 

652 puan alan milli sporcu, sıralama turunda 630 puan toplayarak 46’ncı olan Kanadalı Stephanie Barrett ile eşleşti.

Yasemin Ecem Anagöz, Barrett ile eleme maçına 27 Temmuz Salı günü çıkacak.

Milli kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finalde 

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finale çıktı.

Tokyo Körfezi'nde Sea Forest Waterway'de gerçekleşen kürek yarışlarında milli kürekçi Onat Kazaklı erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3'üncü sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. 

28 yaşındaki milli sporcu, 26 Temmuz Pazartesi günü çeyrek finalde mücadele edecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıYasemin Ecem AnagözOnat Kazaklı
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