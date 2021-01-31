Yukatel Denizlispor - Göztepe: 2-1

SÜPER Lig’in 22’nci hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup etti. Denizlispor’a galibiyeti getiren golleri 41’inci dakikada Recep ve 79’uncu dakikada Mesanovic kaydetti. Göztepe’nin tek golünü ise 69’uncu dakikada Mihojevic attı.