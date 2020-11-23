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Yusuf Yazıcı'nın performansı Trabzonspor'un yüzünü güldürüyor

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa ligi ekiplerinde Lille'de oynadığı futbol ve isminin Avrupa'daki büyük takımlarla anılması Trabzonspor'u da mutlu ediyor. Bordo mavili takım Yusuf Yazıcı'nın olası transferinden yüzde 20 pay alacak.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 15:21
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Yusuf Yazıcı'nın performansı Trabzonspor'un yüzünü güldürüyor

İSTANBUL - Fransa ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, oynadığı futbol ve attığı gollerle hem takımını sırtlıyor, hem de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor. 23 yaşındaki futbolcunun adı büyük takımlarla anılırken Trabzonspor'un Yazıcı'yı Lille'e satarken sözleşmesine koydurduğu -bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 20'sini bordo mavili kulüp alır-maddesinden dolayı Karadeniz temsilcisi önemli bir gelir elde edecek. 

ORTA SAHADAN FORVETE GEÇTİ 

Forvet arkası 10 numara pozisyonunda oynarken Lille transfer olan Yusuf Yazıcı gol yollarındaki başarısıyla Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier tarafından forvet olarak oynatılıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde hem Sparta Prag hem de Milan karşısında hattrick yapan Yazıcı Fransa Ligi'nde de gollerine devam ediyor. Yazıcı ligde de 10 maçta 3 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Futbolcu Yusuf YazıcıFransa LigiTrabzonspor
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