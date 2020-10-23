Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1198
ALTIN
487.424
DOLAR
7.9168
STERLİN
10.3936
EURO
9.3577
Seçimler öncesi son kez karşı karşıya geldiler
Son Dakika
Seçimler öncesi son kez karşı...
Berlin'deki camiye polis baskınına kınama
Son Dakika
Berlin'deki camiye polis baskınına kınama
AÖL'den mezuniyet ile ilgili açıklama
Son Dakika
AÖL'den mezuniyet ile ilgili açıklama
Prostat kanserinde 3 boyutlu robot teknolojisiyle 'nokta atışı' tedavi
Prostat kanserinde 3 boyutlu robot...

Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda Lille deplasmanda Sparta Prag’ı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2020 Cuma 08:21
0 Okunma
Yusuf Yazıcı yıldızlaştı, Lille farklı kazandı 

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in formasını giydiği Lille deplasmanda Sparta Prag’a konuk oldu. Letna Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Yusuf Yazıcı 45+1’inci dakikada attığı golle takımını öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 47’nci dakikada Dockal skora dengeyi getirdi. Lille, 60’ıncı dakikada Yusuf Yazıcı ve 66’ncı dakikada Ikone’nin golleriyle 3-1 geçti. 75’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yusuf Yazıcı, attığı golle maçın skorunu belirledi: 4-1.

Ev sahibi ekipte Krejci 23'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yaptığı hat-trick maçın yıldızı olan Yusuf Yazıcı, 80’inci dakikada yerini Weah’a bıraktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Burak Yılmaz 63’üncü dakikada David’in yerine oyuna dahil olurken, diğer milli futbolcu Zeki Çelik ise mücadelede süre almadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa LigiLilleYusuf YazıcıFutbolFutbolcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Koca Yusuf'un mezarını Türkiye'ye getireceğiz
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
Bu hafta şeytanın bacağını kıracağız
İstanbul Challenger TED Open'da üçüncü gün heyecanı yaşandı
İstanbul Challenger TED Open'da üçüncü gün heyecanı yaşandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans