Yüzmede 'Ulusal Gelişim Ödülü'nün sahibi Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği titiz çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca genç, yüzme branşıyla tanıştı ve bu spora kazandırıldı. Bu çalışmaların sonucunda milli yüzücülerimizin 2020 yılında elde ettiği başarılar, uluslararası yüzme camiasının da dikkatini çekti ve dünyanın en prestijli yüzme web sitelerinden SwimSwam tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde 'Ulusal Gelişim Ödülü'nün sahibi Türkiye oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında 1 milyon kişiye ulaşılması hedeflenirken, bu proje ile on binlerce genç ve çocuğa yüzme branşı sevdiriliyor. Öte yandan, yüzme havuzu olmayan bölgelerde kurulan sportif inovasyon ürünleri de binlerce gencin hızlı bir şekilde yüzme öğrenmesine ve havuzlara erişim sağlamasına aracılık ediyor.

Milli yüzücülerimiz ise Bakanlığın geleceğin olimpiyat şampiyonlarının yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirdiği Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde yeni rekorlara imza atmak için çalışmalarını hummalı şekilde sürdürüyor.

Bütün bu çalışmalar çerçevesinde milli yüzücülerimizin 2020 yılı boyunca elde ettiği tarihi başarılar, uluslararası yüzme camiası tarafından dikkatle takip ediliyor.

ULUSAL GELİŞİM ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ TÜRKİYE OLDU

Dünyanın en prestijli yüzme web sitelerinden SwimSwam tarafından verilen 2020 Swammy Ödülleri'nde 'Ulusal Gelişim Ödülü'nün sahibi Türkiye oldu.

Milli sporcularımızın son dönemde elde ettiği rekorları ve Türkiye'nin yüzme dalında altyapıya verdiği desteğin mercek altına alındığı haberde, sporcularımızın 2020 yılındaki performansları analiz edildi.

Bu yıl elde ettiği derecelerle yüzme dünyasının dikkatini çeken milli yüzücü Emre Sakçı hakkında övgüyle bahsedilen makalede, "Emre Sakçı, Türkiye için bir yıl aradan sonra muhtemelen en kayda değer çıkış oldu. Uluslararası Yüzme Ligi'nde yer alan 23 yaşındaki yüzücü, 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci oldu ve Türkiye rekorunu kırdı. 100 metre kurbağalamada ise 55.74'lük derecesiyle de rekor kırdı. Sakçı, 55.74 saniyelik derecesiyle 100 metrede de Avrupa rekorunu ele geçirdi. 100 metre kurbağalamada, 2020'den önceki en iyi zamanından neredeyse bir saniye daha iyiydi" ifadelerine yer verildi.

Milli yüzücüler Yiğit Aslan, Mert Kılavuz, Beril Böcekler ve Viktoria Güneş'in derecelerinin mercek altına alındığı haberde, Merve Tuncel'in kadınlar 1500 metre serbestte 15:45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdığına dikkat çekildi.

Sporcularımızın çalışmalarına ev sahipliği yapan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri hakkında da değerlendirmelerin yer aldığı makalenin sonunda, şöyle denildi:

"Türk sporcular, son üç yılda, toplam 90 yüzme yarışının 54'ünde ulusal rekorlar kırdı. Bu, bir sonraki Olimpiyat döngüsünde dünya sahnesine çıkmaya hazır görünen bir ülke için çok hızlı bir yükseliş."

BAKAN KASAPOĞLU: MİLLİ YÜZÜCÜLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

Milli yüzücülerimizin 2020 yılında elde ettiği başarılara ve kırdıkları rekorlara ilişkin açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzmede tarihe geçen bir yıla tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

Milli yüzücülerin 2020 yılı boyunca büyük başarılara imza attığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, elde ettikleri derecelerle başta Tokyo 2021 olmak üzere önümüzdeki uluslararası organizasyonlarda ne kadar iddialı olabileceklerini bütün dünyaya kanıtladılar" ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli sporcularımızın başarılarının dünya yüzme camiası tarafından da yakından takip edildiğini görüyoruz. Kazanılan başarılar tesadüf değil. Ülkemizin sporcu alt yapısına, doğru antrenör metotlarına ve uluslararası standartlardaki tesislere sahip olması, bu güzel tablonun en büyük sebepleri. Genç kardeşlerimizin başarıları ve rekorları, övgüyle bahsedilmeye devam edecek. Buna yürekten inanıyoruz."