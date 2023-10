Sürekli stres altında olmak ciddi ve yıpratıcı bir sorundur. Her gün ufak olarak yaşanan stres kızgınlık, öfke, nefret gibi olumsuz sonuçlar doğurur. O yüzden stresten özgürleşmek için önce stresin farkına varıp, bünyeyi nasıl olumsuz etkilediğini anlamak gerekir. Bilinçli farkındalık sonrasında stresten özgürleşme gerçekleşir.

Stres bir hastalık değildir ama stres yüzünden birçok rahatsızlıklar meydana gelir. Stresin olumsuz etkilerinin dışında olumlu bazı etkileri de vardır. Stres, hayatta kalma aracıdır. Stres bazı durumlarda kişiyi daha enerjik ve daha başarılı yapar. Fakat stresin dozu artınca davranışlar üzerindeki kontrol kaybolur ve kişi, stres yükünün altında ezilir. Sonrasında ise bünyede çesitli rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Stresle savaşmak yerine, onun farkına varmak ve stresi yönetmek gerekir. Stresli olduğunuzda derin nefesler alıp verin ve her nefes verişinizde stresin bünyenizden atıldığını hayal edin. Bilinçli olarak yapılan bu eylem, kısa zamanda stresin kayboluşuna neden olacak. Enerjiniz yükselecek ve öz kontrol gelişecektir. O zaman yaşam zorluklarının daha kolay üstesinden geleceksiniz.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Stres Yönetimi" Değişim Programı sayesinde tehlikeli ve riskli durumları önceden kestirebilecek ve önlemler alabileceksiniz. Özgüven artacak ve duygusal tepkilerinizin farkına varacaksınız. Stresin fiziksel, zihinsel, duygusal belirtilerini gözlemleyecek ve endişe, kaygı, odaklanma güçlüğü gibi olumsuz durumların ortaya çıkmasını engelleyebileceksiniz. Yaşamınıza farkındalık kattığınızda, hayatınız da zenginleşecek ve anlam bulacaktır.

"Stres Yönetimi" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada stresin olumsuz etkilerini gidermek, daha sağlıklı bir 'stres yönetimi' sağlamak ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Stresi aşmanın aracı, dünyevi hiçbir şeye bağlanmamak ve bağımlılıkları etkisiz hale getirmektir. Bunu ancak tekâmül ve değişim teknikleri sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Düzenli uygulanan değişim teknikleri ile kendinizi varoluşun akışına bırakabileceksiniz ve o zaman da teslimiyet gerçekleşecektir. Teslimiyet sayesinde yıkıcı unsurlar sizi rahatsız etmeyecek ve özgürlüğün tadını çıkarabileceksiniz.

Olmadığınız şey olma çabaları yüzünden stres olgusu artar. Kişi yapaylaşır ve doğallıktan uzaklaşır. O zaman tam olmadığınızı hisseder ve sürekli kendinizde eksiklik ararsınız. Bundan kurtuluşun yolu, tatmin olmaktan geçer. Başınıza gelen her olumlu olay için şükredin. Olumsuz gibi görünen olaylara da pozitif bakış açısı geliştirin. O zaman her koşulda tatmin olacaksınız ve daha huzurlu, mutlu, özgür olacaksınız.

Yalnızca değişim ve tekâmül sayesinde kişi tamlığa ulaşır. O zaman iç ve dış dünyadaki gerilim ortadan kalkar ve stresin etkileri sizi rahatsız etmez. Her geçen gün daha sağlıklı ve tatminkar olursunuz.

Mutlu değişimler.....

Neval Kütük Değişim Uzmanı Dünya Değişim Akademisi www.dunyadegisimakademisi.com.tr [email protected] 0530 877 06 04