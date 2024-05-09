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Filipe Çelikkaya: Bir gün kesinlikle Türkiye'de çalışacağımı hissediyorum

Filipe Çelikkaya: Bir gün kesinlikle Türkiye'de çalışacağımı hissediyorum

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu ndan yapılan açıklamaya göre, tamamı 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçları yönetecek hakemler şunlar:

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