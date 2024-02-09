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Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşılaşacak

Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile Pendikspor karşılaşacak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

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