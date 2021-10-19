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Ankara'da inşaatta göçük: 3 yaralı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2021 Salı 15:47
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Ankara'da inşaatta göçük: 3 yaralı

ANKARA - ANKARA'da, iş merkezi inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Altındağ Siteler Bölgesi'ndeki iş merkezi inşaatında meydana geldi. İnşaatın 1'inci katı, beton dökümü sırasında çöktü. İsmi öğrenilemeyen 3 işçi ise göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile göçük altından çıkarılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan bazı işçilerin, göçük sırasında dışarıda öğle yemeğinde olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankarada Inşaatta Göçük
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