Haber: Damla Oya Erman

Amerika genelinde ise 3 Aralık 1976 tarihinde seyircisiyle buluştu. Film, sadece gişe rekorları kırmakla kalmayıp aynı zamanda 10 Akademi Ödülü adaylığı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu adaylıklar arasında En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Senaryo da bulunuyordu ve dönemin pek tanınmayan ismi Stallone için bir çıkış noktası oldu. "Rocky," toplamda üç Oscar kazanarak En İyi Film de dahil olmak üzere büyük bir başarı elde etti ve Stallone'u Hollywood'un en parlak yıldızlarından biri haline getirdi.

Sylvester Stallone, 6 Temmuz 1946 tarihinde New York City'de dünyaya geldi. Erken 1970'lerde profesyonel oyunculuk kariyerine adım atan Stallone, önce off-Broadway gösterileri ve ardından küçük film rolleri ile dikkat çekti. Ancak başarısızlıkla boğuşan Stallone, kendi senaryolarını yazmaya karar verdi. "Rocky"nin öncesinde yazdığı senaryolar arasında 1974 yapımı "The Lords of Flatbush" da bulunuyordu. Stallone, bu süreçten sonra kendi hayatını değiştirecek olan "Rocky" senaryosunu kaleme aldı ve filmde başrolü oynamak konusunda direttiler. Düşük bir bütçeyle üretilen film, küçük çaplı bir boksör olan Rocky Balboa'nın hikayesini anlatıyordu. Philadelphia'da şanssız bir şekilde hayatını sürdüren Rocky, bir borç tahsildarı olarak çalışırken dünya ağırsiklet şampiyonluğu için bir şans yakalıyordu.

Film, "Yo, Adrian!" gibi unutulmaz repliklere, "Gonna Fly Now" eşliğinde yapılan antrenman sahnelerine ve Philadelphia Sanat Müzesi'nin meşhur merdivenlerinde gerçekleşen ikonik koşu sahnesine ev sahipliği yaparak izleyenleri büyüledi. Stallone, "Rocky II" (1979), "Rocky III" (1982), "Rocky IV" (1985), "Rocky V" (1990) ve "Rocky Balboa" (2006) gibi beş devam filmi yazıp başrolde oynayarak Rocky karakterine hayat verdi.

Stallone, aksiyon kahramanı John Rambo olarak da büyük başarı elde etti. "First Blood" (1982), "Rambo: First Blood Part II" (1985), "Rambo III" (1988), "Rambo" (2008) ve "Rambo: Last Blood" (2019) filmleriyle Rambo karakterini canlandırdı.

Rocky ve Rambo filmleri dışında, Stallone'un filmografisi arasında Dolly Parton ile birlikte oynadığı "Rhinestone" (1984), Kurt Russell ile "Tango & Cash" (1989), John Lithgow ve Janine Turner ile "Cliffhanger" (1993), Harvey Keitel ve Ray Liotta ile "Cop Land" (1997), Rocky'nin yan hikayesi olan "Creed" (2015) ve "Creed II" (2018) gibi önemli yapımlar bulunmaktadır.