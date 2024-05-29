Levent Devrim, göreve geldiğinde ligdeki konumu iyi olmayan Manisa FK'de oyuncuların çok doğru bir duruş sergilediğini belirtti.

Bu süreçte ligde kalmayı başardıklarını ifade eden Devrim, "Sezon başı hedefi değildi ama son 6 haftadaki hedef ligde kalmaktı. Onu başardık, son 5 haftada güzel bir seri yakaladık. Böylece son bir haftayı da rahat geçtik. Dolayısıyla bu anlamda hedefimizi yakaladığımız için mutluyuz." dedi.

Manisa FK ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını anımsatan Devrim, takımla devam etme konusunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini vurguladı.

1. Lig'in çok zor bir lig olduğunu belirten Devrim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ligde çok doğru planlama yapmak lazım. İyi takımlar var, şehir takımları çok fazla. Sezon başında gerek oyuncu gerek organizasyon planlamasını çok iyi yapmanız lazım. Kulüp gücü ve doğru bütçe çok önemli. Yıl içerisinde o bütçeye sadık kalmak çok önemli. Verdiğiniz sözlerin yerine gelmesi çok önemli. Dolayısıyla bunları sağladığınız zaman kulüp özelinde de steril bir hava yakaladığınızda başarılı oluyorsunuz."

"Bodrum FK'yi 1 adım önde görüyorum"

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak play-off finalinin beklenen bir eşleşme olduğunu aktaran Devrim, şunları kaydetti:

"Finali hak eden iki takım diyebilirim. Bodrum'a ayrı bir parantez açmak lazım. 2 yıldır bu ligdeler ve ikinci finallerini oynayacaklar. Hem İsmet hocayı hem Bodrum camiasını tebrik ediyorum, kolay değil. Hem teknik direktör hem oyuncu istikrarı yakaladılar. Bodrum'u bir adım önde görüyorum. Finale uygun bir takım gibi geliyor bana ama Sakaryaspor'un daha kreatif, daha üretken oyuncuları var. Bodrum takımının bir ezberi var, bunun yanında Sakaryaspor'un bir final şanssızlığı var. Çok kestiremezsiniz favoriyi ama oyunsal anlamda Bodrum'u biraz daha önde görüyorum."