Haber: Damla Oya Erman

Maxis ve EA'nin uzun soluklu serinin son girişi, ilk olarak 2014'te piyasaya sürüldü ve yıllar içinde birçok genişleme ve güncelleme aldı, ancak birçok hayran, serinin uzun zamandır devam eden bir devamını istediğini söyleyebilir. The Sims serisinin bir sonraki başlığı şu anda çalışıyor olsa da, bir süredir oyuna dair net bilgiler pek yoktu.

The Sims 5'in, seriyi tazeleyici bir dönem olarak belirlemek amacıyla Proje Rene olarak adlandırıldığı 2022'de ortaya çıktı ve bu duyuru, serinin hangi özelliklerinin ekleneceğine dair birkaç ipucuyla birlikte geldi. Ancak o zamandan beri, Maxis ve EA'dan oyunla ilgili çok az resmi bilgi geldi. Şimdi, yeni bir sızıntı sayesinde, oyuncular, arayanları daha fazla bilgi alabileceklerinden fazlasını elde edebileceklerini görebilirler.

Oyuncular şu anda sızıntıların, The Sims 5'in ön-yayın sürümüne el koyanların ve onu çevrimiçi olarak yayınlayanların başardıklarını öğreniyorlar. Kimin sızdırdığı veya dosyaların başlangıçta nerede ortaya çıktığı şu anda belirsiz, ancak haberler hızla Reddit'te yayıldı, birden fazla gönderi oyun dosyalarının görüntülerini paylaşırken, bu raporlar birçok haber sitesi ve hayran sitesi tarafından doğrulandı. Bu, Sims 5 oynanış görüntülerinin bir test oyuncusu tarafından 2022'de sızdırılmasından bu yana oyunla ilgili en büyük ihlal.

Sızıntı, The Sims 5'in Denuvo DRM'yi kullandığını ve Maxis'in Frostbite'tan Unreal Engine'e geçtiğini ortaya koyan bazı dikkate değer açıklamaları içeriyor. Oyunun hem PC hem de Android sürümleri sızdırıldı, bu da her ikisinin de geliştirilme aşamasında olduğunu gösteriyor. Daha önce Maxis tarafından her iki platformun da üzerinde çalışıldığı ve The Sims 5'in bunlar arasında çapraz platform oyununu içereceği açıklanmıştı.

Şu anda ne Maxis ne de EA bu sızıntıya henüz yanıt vermiş gibi görünmüyor ve bu ön-yayın sürümünün ne kadar yeni veya tam olduğu net değil. Yakın gelecekte, sızıntıyı bulan ve indiren oyuncuların daha fazla ayrıntı ortaya çıkarması şaşırtıcı olmayabilir.

Birçok hayran, bu çalışma aşaması hakkında bilgi almayı dört gözle bekleyebilir, ancak bu bilgiye çok fazla önem vermemeleri gerekiyor. Birçok kişi, The Sims 5'in seriyi yeniden başlatması gerektiğini savundu. Ancak, tamamlanmaktan uzak sızdırılan bir versiyonun tam bir izlenimini vermesi pek olası değil.