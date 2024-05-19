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Tour of Sakarya’nın genel klasman birincisi China Glory Mentech Takımı sporcusu Willem Jakobus Smit oldu. İkinciliği Spor Toto Continental Team takımından Kaan Soylu Özkalbim alırken, üçüncü Vino Sko Team’den Iogan Shtein oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken tarafından verildi.

Yarış öncesi bisikletlerinin son kontrolünü yapan sporcular, startın verilmesiyle 137,5 kilometrelik Kaynarca-Karasu-Sakarya etabında dereceye girebilmek için yarıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 73 sporcu katıldı.

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