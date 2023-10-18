Başrol oyuncuları Önder Açıkbaş ile Necmi Yapıcı, filmi ve ekibe dahil olma süreçlerini anlattı.

Ünlü oyuncu Açıkbaş, filmde Sinan isimli fanatik Fenerbahçeli bir öğretmeni canlandırdığını belirterek, "Tesadüfler silsilesi, eksiklikten kaynaklanan bir durum tespit ediliyor ve Trabzon Çaykara'ya tayin oluyorum. Trabzon'da Fenerbahçelileri, Kadıköy'de de Trabzonsporluları fanatiklik anlamında pozitif karşılamazlar. Bu filmin görevi bu aradaki adı konulamaz ve yıllar evvel ortaya çıkan bir vaziyetin sevgiyle ve dostlukla sonlanacağının altını çizmek." şeklinde konuştu.

Filmin insanları hem şaşırtan hem de umut tohumları eken bir finale sahip olduğunu vurgulayan Açıkbaş, "Biz bunu Trabzon'da da yaşadık. Benim fanatik bir Fenerbahçeli öğretmeni oynayacağımı öğrenen yöre halkı, bana çok pozitif yaklaştı. Bu sadece tribüne gelindiğinde kaynayan bir durum. Bence bu film, bu vaziyetin sonlanmasına katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Önder Açıkbaş, çekimlerin çok eğlenceli geçtiğini kaydederek, "Bu filmde daha dingin bir adamı oynadım. Benim için daha zor oldu. Durum komedisi yaratıyordum çünkü. Ama altından kalktığımı düşünüyorum. İzlediğimizde, inşallah bu takdiri seyirci de bana verir. Ben mesleğimi layığıyla yapabildiğimde kendimi güçlü hissediyorum. Kazancınız olur ya da olmaz ama insanların işimi iyi yaptığımı düşünmesi beni onurlandırıyor." ifadesini kullandı.

"Hepimiz aynı vatanın insanlarıyız"

Doğruları anlatabilmek için sinemanın en güçlü yöntemlerden biri olduğunun altını çizen Açıkbaş, şöyle konuştu:

"İnsanlar nedense şaka yoluyla anlatılan her gerçeği, normal anlatımdan daha fazla kabul ediyor. Bu filmin de insanlar üzerinde öyle bir etkisi olacak. Bu fanatizmin parçası olduğuna inandığım bazı insanlar filmin setine geldiğinde ve durumu uzaktan izlediğinde dediler ki 'Evet, biz bir şeyleri fazla abartıyoruz'. Aynı biçimde bundan kendine paye çıkarmasını istediğimiz Kadıköy'deki taraftar grubu var. Bence büyütülecek bir şey yok. Hepimiz aynı vatanın insanlarıyız. Birbirimizi sevip sahiplenmekten başka çaremiz yok. İnşallah film vazifesini yerine getirecek ve Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarını yeniden kaynaştıracak."

Filmde cami imamı "Necmi Hoca"yı oynayan Necmi Yapıcı ise karakterini, "Fanatik bir Trabzonsporlu kendisi. Aklı fikri Trabzonspor'da. Dualarında bile Trabzonspor'a destek isteyen bir cami hocası. Duvarlara çıkıp Trabzonspor bayrağı sallayan bir adam. Ben çok zevk alarak oynadım. Enerjisi yüksek bir roldü benim için." cümleleriyle tanımladı.

"İstanbul dışında çalışmayı seviyorum"

Yapıcı, yönetmen Bilal Kalyoncu ile daha önce "Kocamı Kim Öldürür" filminde beraber çalıştığını söyleyerek, "Bilal beni aradı, 'Öğretmen diye bir film çekeceğiz, orada cami imamı var, olay Trabzon'da geçiyor, Karadeniz şivesi yapabilir misin?' dedi. Bana metni gönderdiler. Okudum, ses kaydı yapıp yolladım onlara. Beğendiler, biraz daha çalışırsam olacağını söylediler." şeklinde anlattı.

Filmin eğlenceli bir senaryoya sahip olduğunu vurgulayan Yapıcı, seyircinin filmi çok beğeneceğini dile getirdi.

Necmi Yapıcı, İstanbul dışında film çekmenin heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Zaman zaman bu tür projelerde İstanbul dışına gidiyoruz. Daha önce Beyaz Melek filminde Diyarbakır'a gitmiş, orada uzun süre kalmıştım. Şans Kapıyı Kırınca'da Küba'da kalmıştım bir ay. İstanbul dışında çalışmayı seviyorum. Yeni yerler keşfetmiş oluyorum." ifadelerini kullandı.

Sinema oyunculuğunun yanında 2019'da kendi kurduğu "Yapıcı Tiyatro"da turne tiyatrosu da yaptığını kaydeden sanatçı, "Ayrılsak da Beraberiz" dizisinde canlandırdığı ve ismiyle özdeşleşen Feridun Bitir karakterine yeniden can verdiği bir oyunu da yakın zamanda sahneleyeceğini duyurdu.

"Öğretmen" filmi

Filmde, mesleğini çok seven, fanatik Fenerbahçe taraftarı bir ilkokul öğretmeninin tayininin İstanbul'dan Trabzon'un Çaykara ilçesine çıkmasıyla başından geçen olaylar işleniyor.

Yılmaz Okumuş'un senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu oturuyor.

Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin rekabetini mizahi bir dille anlatan filmin oyuncu kadrosunda Önder Açıkbaş, Asuman Dabak, Necmi Yapıcı, Buse Sinem İren ve Ulaş İnan Torun rol aldı. Trabzonspor tarihinin en çok gol atan futbolcusu Hami Mandıralı da konuk oyuncu olarak filmde yer aldı.