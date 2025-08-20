Alaska’nın ıssız beyazlığı içinde kurulan kırmızı yolda ve platformda, zamanın ağır adımlarla ilerlediği bir buluşmanın tanığı olduk. 15 Ağustos 2025 günü, Joint Base Elmendorf-Richardson’da, kırmızı halılar serilmiş, F-22’ler hayalet misali alçaktan süzülmüştü.

Ardından dünya şartlarının en savunmasız konumunu temsil eden iki lider Donald Trump ve Vladimir Putin bir araya geldi.

İki güçlü figürün yarım gün süren bu buluşması, dışarıdan bakıldığında devasa bir diplomatik olay gibi görünse de, içeriğinde acı bir gerçek saklı: Hiçbir somut anlaşma yoktu.

Trump, görüşmenin “son derece verimli” olduğunu söylerken, somut bir ilerlemeden ne barıştan ne geçici ateşkesten bahsetmedi. Öte yandan Putin, “Anlaşma” sağlandığını iddia etti

Bir tür belirsizlik anlaşması.

Bu diyalog, yalnızca siyasi figürlerin lisanlaştırdığı bir muhabbet değil; daha ziyade, sahnede performans icra edilen bir tiyatro.

Trump’un gizemli sıcak tavrı " Harika geçiyor” yaklaşımı Putin’e bir zafer kokusu verirken, Ukrayna ve Avrupa müttefikleri dışlanmışlık hissiyle endişelendirdi.

Kulislerde, “Moskova’daki bir sonraki buluşma daveti yankılandı.

Trump: "Teşekkürler Vlademir " diye ön isimle hitap ederken , Putin, İngilizce birkaç cümle sarf ederek Trump’a şu teklifi sundu: “Bir dahaki sefer Moskova’da”.

Bu minik jest, Zelenski ’nin ya da Batı’nın gelecekte , masalarda yer almasını istemeyen diplomatik bir alt metindi.

Trump’un, toplantı sonrası “her şeyi Zelenski ve Nato ile tartışacağım” demesi bir yandan bu ziyaretin bağımsızlığını vurgularken, öte yandan Ukrayna’nın kaderini masada yok sayması çelişkili bir figür ortaya koydu.

Ukrayna kanadı görmezden gelinmişlikten bahsederken, Avrupa liderleri yüksek sesle soru soruyor: “Bu buluşma ne anlama geliyor? Hangi bedel karşılığında?”

“Kare masaya davet edilmeyen bir ülkenin barış süreci nasıl sağlıklı olabilir ? Bu sorular, buzun altında yüzen çatlakları gösteriyor.

Final Sahnesi: Hiçbir Şey konuşulmayan ama her şeyin ifşa olduğu bir zirve idi.

Bu zirve, savaşın müzminleştiği bir dönemde, barışa dair umutları küçük de olsa yeşertmek isteyenler için bir başlangıç oldu.

Ama aynı zamanda, sahne arkası dengeleri, çatlak politik ve diplomatik iç hesaplaşmaları tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Yazılmamış sonuç:

Bazen sahnede çok konuşulan; ama perde kapandığında hiçbir somut şeyin yansımadığı anlar vardır. Bu Alaska zirvesi de öyleydi