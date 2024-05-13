İstanbul

"İstanbul Kanatlarımın Altında", "Senfoni Türk", "Şehrin Gözyaşları", "Go With God" eserlerinin de içinde bulunduğu birçok albüme imza atan sanatçı, "Dünya Başkenti İstanbul" konseriyle ilgili açıklamada bulundu.

"Anneler Günü" dolayısıyla konserde "anne" temasını işleyen Uğurlu, "Bizler iki güneşi olan gezegenler gibiyiz. Anne ve babamız, yolumuzu aydınlatan güneşlerimiz." dedi.

Sanatçı, insanlığın yarınlarına aydınlık olsun düşüncesiyle konsere imza attığını dile getirerek "O sebeple burada konser vermeyi çok önemli buluyorum. Bu mekanlar, Osmanlı ve Cumhuriyet çatısı altında her zaman farklı inançtan insanları, bizden insanlar gibi ağırladığımızı gösteren mekanlar. Avrupa bize nasihat edeceğine gelsin bizden insanlığı, kardeşliği, farklı inançlara hürmeti, saygıyı, sevgiyi, yarına güvenle, huzurla ve umutla bakmayı öğrensin." şeklinde konuştu.

"İstanbul dünyada eşi bulunmaz bir yer"

İstanbul ile kurduğu ilişkiye değinen Uğurlu şunları kaydetti:

"Bazı şehirler milletler için 'bayrak' şehirdir. İstanbul, Moskova, İzmir, Kiev ve Kudüs bunlardan bazıları. Bunları kaldırdığınızda biz buharlaşmaya, bildiklerimizi unutmaya başlarız. İstanbul bu anlamda dünyada eşi bulunmaz bir yer. Her zaman farklı inançlar kavga ve dövüş sebebi olmuştur. Burada ise huzur içinde yaşam karşımıza çıkıyor. Karşılıklı bir etkileşim var, bunu yaşatmamız ve farklı etnik grupları aynı bayrak altında taşıyabildiğimizi dünyaya sunmamız gerekiyor."

Kaval virtüözü Murat Toraman da konserde sanatçıya eşlik etti.