İstanbul

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, TİM tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve dünyaca ünlü konuşmacıların yer alacağı panellere, inovasyon projeleri ile programlarına, konferanslar, sergiler, atölye çalışmaları, interaktif deneyim alanları, sergi ve enstalasyonlara ev sahipliği yapan etkinlik, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılışında konuşan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkenin ve yakın coğrafyanın en büyük ve iddialı inovasyon etkinliğini düzenlediklerini belirterek, 1923’te yaklaşık 51 milyon dolar olan ihracatın bugün 255 milyar dolara, hizmet ihracatının ise 100 milyar dolar seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Gültepe, "Ama önümüzde hala uzun bir yol, başaracağımız çok iş var. Ülkemizin potansiyelini biliyor, insan kaynağımıza güveniyoruz." açıklamasında bulundu.

TİM olarak inovasyonu özellikle gençler için bir yaşam biçimi haline getirmek istediklerini vurgulayan Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

"İnovasyon bir kültür. Bu konuda önemli bir misyon üstlendik. Bugüne kadar 500 bini aşan katılımcımızla, 10 milyon izleyicimizle, Türkiye’nin ve dünyanın yenilik öncülerini bir araya getirdik. Özellikle üniversiteli gençlerin ve akademisyenlerin organizasyona büyük ilgisi var. Katılımcıların yüzde 45’ini üniversiteliler ve akademisyenler oluşturuyor. 9 yılda 164 üniversiteden on binlerce öğrencimiz etkinliğimize katıldı. Bugün de salonun büyük bölümü siz gençlerimizle dolu. Gençlerimizin yoğun ilgisinden iki sonuç çıkarıyorum. Birincisi, demek ki inovasyon haftasıyla doğru bir iş yapıyoruz. İkincisi ise ülkemizin geleceği emin ellerde. Gönül rahatlığıyla bunu söyleyebiliyorum. Salondaki bu enerjiyi gördükten sonra geleceğe çok daha güvenle bakıyorum."

"İhracatta birim değerini inovasyonla artırmaya odaklanmalıyız"

Mustafa Gültepe, halihazırda kilogram başına ortalama 1,5 dolara yapılan ihracatın 3 dolara yapılması durumunda ülke ihracatının 255 milyar dolar yerine 500 milyar dolar olacağını belirterek, "Birim ihracat değerine odaklanmalıyız. Birim değeri artırmanın yolu yüksek teknolojiden ve inovasyondan geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İnovasyon Haftası’nın 10. yılına özel inovasyon faaliyetlerinin ticarileşme performansını analiz eden İnovasyon ve İhracat Raporu'nu yayımladıklarını anımsatan Gültepe, şu bilgileri verdi:

"Türkiye, AR-GE faaliyetlerini teknolojiye dönüştürmede başarılı bir performans sergiliyor. Ancak bu çıktıların ticarileştirilmesinde aynı seviyede başarı yakalanamıyor. Bu durum, Türkiye'nin AR-GE faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi konusunda sorunlar yaşandığına işaret ediyor. Raporumuzda, İlk 1000 ihracatçı firmamızın verilerini inceledik. Verileri detaylandırma ihtiyacı doğunca, AR-GE ve Tasarım merkezi olan firmalarla bir saha çalışması yürüttük. Sonuçları, teşvik-destekler, maliyet baskısı-finansman, insan kaynağı, tanıtım-pazarlama ve strateji-planlama olmak üzere beş ana başlıkta analiz ettik. Ortaya çıkan tabloda firmalarımızın ihtiyaçlarının ölçeğe, teknoloji grubuna veya tecrübeye göre farklılaştığını gördük."

Gültepe, Türkiye’nin AR-GE faaliyetlerinin ticarileşmesinde arzu edilen seviyelere ulaşması için yapılması gerekenlere değinerek, "Artık AR-GE, tasarım ve inovasyon faaliyetlerinin ticarileşmesine özel, detaylı, kapsamlı, ihtiyaca uygun, gerçekçi bir politika ve hedef setinin inşa edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özetle, AR-GE ekosistemi Türkiye’de kuruldu, artık bu ekosistemi geliştirmeye odaklanacağımız bir anlayışı benimsememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.