Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak organizasyonda klasik yay kategorisinde gerçekleştirilecek okçuluk müsabakalarına Türkiye, erkeklerde takım halinde gidecek.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, olimpiyatlarda bireysel yarışmaların yanı sıra klasik yay erkekler takım müsabakalarında da madalya mücadelesi verecek.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 2023 Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Paris 2024'e katılma hakkı kazanmıştı.

Klasik yay kadınlar kategorisinde ise şu ana kadar tek kotayı Elif Berra Gökkır aldı. 17 yaşındaki milli okçu, Almanya'nın Essen kentinde yapılan Okçuluk Avrupa Kıtası Olimpiyat Elemeleri'nde bronz madalya kazanarak Paris 2024'e kota elde etti.

Elif Berra'nın da kota almasıyla Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşında karışık takım müsabakalarında da yarışmayı garantiledi.

Son kotalar Antalya'da dağıtılacak

Okçulukta olimpiyatlar için son kota müsabakalarına Türkiye ev sahipliği yapacak. Okçuluk Dünya Olimpiyat Elemeleri, 14-17 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Türkiye, son olimpiyat elemelerinde kadınlarda da takım kotası elde etmeye çalışacak.

Okçuluk yarışmaları Paris 2024'te ise 25 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türk okçuluğunun olimpiyat serüveni

Türkiye, okçuluk branşında olimpiyatlarda ilk kez Los Angeles 1984'te temsil edildi. Okçulukta İzzet Avcı, Kemal Erener ve Tülin Cavlı ilk olimpik milli sporcular oldu.

Seul 1988 Olimpiyat Oyunları'na tam kadro giden milliler, son olarak Sidney 2000'de hem erkekler hem de kadınlarda takım halinde yer aldı.

Milli okçular, 1996 ve 2000 olimpiyatlarında bronz madalya maçlarına çıksa da kürsüde yer alma başarısı gösteremedi.

Atlanta 1996 Olimpiyat Oyunları'nda mili okçulardan Elif Altınkaynak, kadınlar klasik yayda bronz madalya maçını kaybederek dördüncü oldu. Atlanta'da Elif Altınkaynak, Elif Ekşi ve Natalia Nasaridze'nin yer aldığı milli takım da organizasyonu dördüncü sırada tamamladı.

Sidney 2000 Olimpiyat Oyunları'nda ise Elif Altınkaynak, Zekiye Keskin Şatır ve Natalia Nasaridze'den oluşan milli takım, dördüncü sırada yer aldı ve bronz madalyayı kaçırdı.

Beklenen madalya Tokyo'da geldi

Türkiye'nin okçuluk branşındaki tek olimpiyat madalyasını, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluğa ulaşan Mete Gazoz elde etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında yapılan oyunlarda, erkekler klasik yay finalinde İtalyan Mauro Nespoli'yi 6-4 yenen milli okçu Mete Gazoz, altın madalya kazandı.

Mete böylece Türk okçuluk tarihinin en büyük başarısına imza attı.

Tokyo'da Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan milli takım ise karışık takım müsabakalarında dördüncü oldu.

Mete başarısını sürdürdü

Olimpiyat sonrası başarılarına devam eden Mete Gazoz, Berlin'de geçen yıl bireyselde dünya şampiyonluğuna ulaşarak bir kez daha Türk spor tarihine geçti.

24 yaşındaki milli okçu, son olarak Essen'de yapılan 2024 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda da kürsünün zirvesinde yer almayı başardı.

Olimpiyatlarda üçüncü kez boy gösterecek Mete Gazoz, Türkiye'nin Paris 2024'teki en önemli madalya umutlarından biri olacak.

Muhammed Abdullah'tan Dünya Kupası madalyası

Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'de düzenlenen 2024 Dünya Kupası'nın ikinci ayağından bronz madalyayla döndü. Milli okçu böyle organizasyonda ilk bireysel madalyasını elde etti.

Erkekler klasik yay takımlarda geçen yıl Mete Gazoz ile dünya ikinciliği elde eden Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış, ilk olimpiyat tecrübesini yaşayacak.

17 yaşında kota alan Elif Berra Gökkır da ilk kez olimpiyatlarda mücadele edecek.