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2 milyon kelimelik dijital Türkiye ansiklopedisi hazırladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
30 Eylül 2021 Perşembe 12:43
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2 milyon kelimelik dijital Türkiye ansiklopedisi hazırladı

İSTANBUL - Mısırlı Abdullah Habib, atalarının yaşadığı Türkiye’ye duyduğu sevgiden yola çıkarak dijital bir ansiklopedi hazırladı. Habib, Türkiye'nin ilk dijital ansiklopedisi olarak tanımladığı Turkpidya’yı  ile ilgili, “Başlangıçta 3 gönüllü yazarımızla günde 12 saatten fazla çalışarak kurduğumuz ansiklopedi, şu an 2 milyonu aşkın kelime haznesiyle 14 dilde yayında. Turkpidya ile çok sevdiğim ülkenizi dünyaya tanıtmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.


 

Hayatımızdaki yeri ve önemi gün geçtikçe büyüyen teknolojinin sınırları, hayallerin çok daha ötesine geçerek dünyanın dört bir yanıyla iletişim ağı kurmamızı sağlıyor. Bir ülkenin farklı coğrafyalarda yaşayan vatandaşları, tek bir tıkla birbirine bağlanabiliyor. Bu durumun en yeni örneklerinden biri Türkiye’ye olan bağlılığını mesleği haline getirerek Turkpidya ansiklopedisini kuran Türk asıllı Mısırlı Abdullah Habib, konuya ilişkin heyecanını şu sözlerle dile getiriyor: “Atalarım Mısır’a Türkiye’den geldi. Çocukluğum boyunca anneannemden bu hikayeleri dinledim. Kendimi yarı Mısırlı yarı Türk olarak görüyorum. Benim için bilgi, 21. yüzyılın petrolüdür. Bu yüzden kan ve gönül bağına sahip olduğum Türkiye’ye dair bilgi ve değerleri tüm dünyaya tanıtmak için 2 milyon kelimelik Turkpidya dijital ansiklopedisini kurdum.” 


 

14 FARKLI DİLDE YAYINDA


 

Turkpidya’da, yeni medya teknolojilerini kullanarak Türkiye hakkında özgün içerikler ürettiklerini belirten Abdullah Habib, dijital ansiklopedisini şu sözlerle anlattı:


 

“Türkiye vatandaşlığına sahip olmasam da bağlılığım aile köklerime dayanıyor ve Türkiye’nin medeniyetlere ev sahipliği yapan önemli bir kültür yuvası olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Türkiye’ye özgü her detayın doğru kaynağını oluşturmak için 2020 yılında bu ansiklopediyi yaratma kararı aldım. Başlangıçta 3 gönüllü yazarlarımızla günde 12 saatten fazla çalışarak ürettiğimiz içerikleri, şu an Türkiye’den 15 serbest zamanlı yazarımızla beraber hazırlayarak Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Almanca, İtalyanca, Portekizce gibi farklı ülkelere ait toplam 14 dilde okuyucularla buluşturuyoruz. Türkiye’nin çok kültürlü tarihsel dokusunu ve bugünkü olanaklarını dünya çapında tanıtmaktan gurur duyuyorum.”


 

"5 KATEGORİ ALTINDA ONLARCA İÇERİK ÜRETİYORUZ"


 

Misyonlarının yalnızca geçmişi değil bugünü de kapsadığını söyleyen Abdullah Habib, “İktisat, şehirler, kültür, tarih ve turizm gibi 5 ana kategori altında birçok konuya yer veriyoruz. Türkiye hızla büyüyen bir ülke. Bu yüzden doğal ve tarihi güzelliklerini anlatmakla sınırlı kalmayıp, bugünün yaşam koşullarını da aktarıyoruz. Tekstilden turizme, ekonomiden sağlığa kadar birçok konuda Türkiye’nin yaşanılabilir hayat tarzını ve vatandaşlarına sunduğu olanakları merak eden herkes için detaylandırıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Mısırlı Abdullah Habib2 Milyon Kelimelik Dijital Türkiye Ansiklopedisi
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