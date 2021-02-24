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4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Büyükelçi atamalarını içeren Cumhurbaşkanlığı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre 3 ülkenin büyükelçisi merkeze alınırken 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Hami Aksoy, Sırbistan Büyükelçiliğine atandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Şubat 2021 Çarşamba 08:52
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4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre; İrlanda Büyükelçisi Levent Murat Burhan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Sırsibtan Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

HAMİ AKSOY SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE ATANDI

Yayımlanan atama kararına göre, İrlanda Büyükelçilğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya Büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan Büyükelçilğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy atandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Resmi GazeteAtamaBüyükelçi
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