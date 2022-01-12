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Adana'da sağanak; tarım arazileri su altında kaldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2022 Çarşamba 16:11
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Adana'da sağanak; tarım arazileri su altında kaldı

ADANA - Adana'da 3 gündür süren sağanak nedeniyle tarlaları su basarken, çiftçiler tahliye için yetkililerden yardım istedi.

Kentte 3 gündür etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki bazı cadde ve sokakların yanı sıra Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri su altında kaldı. İmkanı olan bazı çiftçiler motorlu pompalarla suları tahliye etmeye çalışırken, bazıları da yetkilerden yardım istedi. Yüreğir ilçesi, Havutlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Cenk Çulha (27), yol kenarındaki limon bahçesinin bir kısmını hasat ettiklerini ancak su baskını yarım kaldığını söyledi.

'ZARARIMIZ BÜYÜK'

Adana-Karataş yolunda yapılan asfalt çalışması sırasında tarla kenarındaki su kanalının yıkıldığını da belirten Çulha, bu nedenle tahliye sıkıntısı yaşadıklarını dile getirdi. Çulha "Böyle devam eder ve sular çekilmezse mantar başta olmak üzere birçok hastalık ağaçlarımıza zarar verecek. Zararımız büyük. Kanal yıkılmadan önce bir nebze de olsun suyu tahliye ediyordu ancak belediyeye, kara yollarına, muhtara başvurmamıza rağmen sonuç alamadık" dedi.

Bu arada tarla ve bahçelerdeki hasar tespit çalışmalarının, sular çekildikten sonra yapılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaTarım ArazileriSağanak
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