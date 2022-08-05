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Adet fiyatı yükseltilen balon balığında, talep artışı beklentisi

05 Ağustos 2022 Cuma 15:51
Adet fiyatı yükseltilen balon balığında, talep artışı beklentisi

ANTALYA - Balon balığı avcılığını teşvik için adet başına ödenen 5 lira, 12,5 TL'ye çıkarıldı. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, "Talep patlaması olacağını bekliyoruz" dedi.

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına ve balıklara zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için Tarım ve Orman Bakanlığı, kuyruk teşvikini sürdürüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, daha önce 5 lira olan kuyruk teşviki, bu yıl 12,5 TL'ye çıkarıldı. Karar, balıkçılar tarafından sevinçle karşılandı. Balon balığının en çok görülen ve en zararlı türü olan 'lagocephalus sceleratus'un kuyruğu ya da bütününü getirene, 200 bin adede kadar olana, sayı başına 12,5 lira ödenecek. Diğer balon balığı türlerini avlayanlara da 1 milyon adede kadar sayı başına 2,5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Zafer Semerci, balon balığı avcılığında teşvikin daha da artacağını söyledi. Balıkçıların yeni rakamı ilgiyle karşıladığını anlatan Semerci, "Olta balıkçıları için de bir destek verilse iyi olur. 5 lirayken de büyük ilgi görmüştü. İnşallah daha çok avlanacak" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun da 7 aylık sürede sadece Antalya'da 9 bin balon balığının yakalanıp, teslim edildiğini aktardı. Popülasyonun kontrol altına alınması noktasında yeni teşvikin avcılığı hızlandıracağını anlatan Coşkun, "Yoğun bir talep bekliyoruz. Rakam ciddi oranda arttı. Ekosistemimize faydalı olacağını ve talep patlaması olacağını bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adet FiyatıBalon Balığı
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