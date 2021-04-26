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'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, asırlardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Assos Antik Limanı'ndaki otel ve restoranlar, 'afet bölgesi' bölgesi ilanının ardından alana inen yolun yamaç kısmında tehlike oluşturan büyük kayaların ıslahı için kapatıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2021 Pazartesi 14:39
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'Afet bölgesi' ilan edilen Assos Antik Limanı'nda turistik tesisler kapatıldı

ÇANAKKALE - Kuruluşu M.Ö. 2000’e uzanan Assos Antik Limanı, Athena Tapınağı, amfitiyatro ile tarihi cami, köprü, kale, taş evler, oteller ve restoranlar ile her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tatilcilerin, modern çağdan geçmişe doğru uzanan yolculuk yaptığı Assos Antik Liman’a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve taş parçaları, depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı. İlk olarak 2015 yılında turistik tesisin çatısına, geçen yılın Ekim ayında ise yola düşen büyük kaya parçaları, AFAD yetkililerini harekete geçirdi. AFAD, 1 yıla yakın incelemelerin ardından tehlikeye ilişkin rapor hazırladı ve alan 'afet bölgesi' ilan edildi.

500 GÜNDE TAMAMLANACAK

AFAD’ın raporu doğrultusunda, Assos’taki tehdidi ortadan kaldırmak için ilgili kurumlar harekete geçti. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bir süre önce Assos Antik Limanı’ndaki turistik tesis işletmecileriyle toplantı yaparak, hazırlanan rapor ve projeye ilişkin bilgilendirme yaptı. Assos Kaya Islahı Yapım İşi, Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart'ta ihale edildi. Antik Limana inen yol ise Behram köyü girişindeki Aristoteles Heykeli önüne jandarma tarafından koyulan dubalarla bu sabah ulaşıma kapatıldı. Yarın başlaması ve 500 günde bitirilmesi planlanan çalışmalar için Assos Antik Limanı’ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi ve dondurmacı olmak üzere toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edildi. Limandaki balıkçı teknelerinin de tahliye edilmesi bekleniyor. 

Antik limana gelen tatilciler ise kapatılan yolda nöbet tutan jandarma ekiplerince bilgilendirildi. Bunun üzerine tatilciler, geri dönmek zorunda kaldı. Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik de limana inerek, incelemelerde bulundu.

Kaya ıslah çalışmaları kapsamında, tehlike oluşturan kayalar, parçalanarak, bulunduğu yerden kaldırılacak. Yamaç kısmına çelik ağ serilerek, taş parçalarının aşağı düşmesi önlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Assos Antik LimanıAfet BölgesiTuristik Tesisler Kapatıldı
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