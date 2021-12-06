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Ağrı buz kesti; depolar dondu, ağaç ve çatılarda sarkıtlar oluştu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Aralık 2021 Pazartesi 16:06
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Ağrı buz kesti; depolar dondu, ağaç ve çatılarda sarkıtlar oluştu

AĞRI - Ağrı'da kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte su depoları dondu, ağaç dalları ile çatılarda buz sarkıtları oluştu.

Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırında altında 15 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde sisin de etkili olduğu kentte, su depoları dondu, ağaç dalları ile çatılarda buz sarkıtları oluştu. Sokakta satıcılık yapan Kemal Kaya, soğuk hava nedeniyle çok zorlandıklarını söyledi. Kaya "Ağrı'da kışın hava sıfırın altında eksi 35 dereceye kadar düşebiliyor. Memleketimizin şartları belli. Yılın yarısını kar altında geçiriyoruz. Allah, yardımcımız olsun" diye konuştu.

Traktörüne yüklediği küspeleri getirdiği pazarda satmaya çalışan Hakan Çetin ise sabah erken saatlerde dışarıya çıkmak zorunda kaldıklarını belirterek "Traktörün donmaması için çocuk gibi battaniyeye sarıyoruz. Her kış bunu yapıyoruz. Çünkü yakıt deposu dondu mu, açmak çok zor oluyor. Kışın soğuk bizi çok etkiliyor" dedi.

DHA

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Ağrı Buz KestiSarkıtlarDepolar Dondu
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