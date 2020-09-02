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Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin, sınırlı sayıda katılımla yapılacak

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenecek ayinin, sınırlı sayıda katılımla yapılacağı, ayinin yapılacağı gün Akdamar Adası'na ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Eylül 2020 Çarşamba 11:32
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Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin, sınırlı sayıda katılımla yapılacak

VAN - Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Akdamar Adası’ndaki Akdamar Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilecek ayin için gerekli pandemi tedbirleri uygulanacaktır. Ermeni Patrikhanesi’nden de sınırlı katılımın olacağı ayin, saat 09.00 itibariyle başlayacaktır. Ayinin yapılacağı 06.09.2020 tarihinde Akdamar Adası’na ziyaretçi kabul edilmeyecek, akredite olan görevliler de gerekli kontrollerin ardından adaya alınacaklardır" denildi.

İLK AYİN 95 YIL SONRA YAPILMIŞTI

Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdamar AdasıAkdamar KilisesiAyin
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