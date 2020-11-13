Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1285
ALTIN
462.375
DOLAR
7.6434
STERLİN
10.0832
EURO
9.0288
"Türkiye’de diyabet görülme yaşı 5 yıl geriledi"
"Türkiye’de diyabet görülme yaşı 5...
14 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
14 terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de şüpheli ölüm
Son Dakika
İzmir'de şüpheli ölüm
Bakan Akar: Tezkere gerekebilir
Son Dakika
Bakan Akar: Tezkere gerekebilir

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a

Koronavirüse yönelik Çin'e ait inaktif aşının Faz 3 çalışmalarına, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlandı. İlk aşı uygulaması, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'a yapıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Kasım 2020 Cuma 12:19
0 Okunma
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı uygulaması, Rektör Özkan'a

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, Çin'de koronavirüse karşı geliştirilen aşının Faz 1 ve Faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından Faz 3 çalışmaları kapsamında farklı ülkelerde ve Türkiye genelinde çeşitli hastanelerde aşı uygulamalarının başladığını açıkladı.

Virüsü tedavi edici bir ilaç bulunamayınca tüm dünyanın umudunu aşıya bağladığını dile getiren Özkan, "Birkaç çeşit aşı var. Dünyada Faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen birkaç firmanın aşısı gündemde. Biz de AÜ olarak Çin'in Faz 3 aşısına girmeyi uygun bulduk. Bugün ilk denemelerini yapacağız. Aşı güvenli şekilde sonuçlanır ve dünya kurtulur. Ama anladığımız kadarıyla ya korona olacağız ya aşı. İnşallah aşı ile kurtulacağız" diye konuştu.

Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. Özge Turhan koordinatörlüğünde yürütülen çalışma kapsamında aşının, sağlık çalışanları başta olmak üzere katılmak isteyen gönüllülere uygulanacağını kaydetti. Özkan, Faz 3 çalışmaları kapsamında 14 gün ara ile iki doz uygulandığını, Faz 1 ve Faz 2'den elde edilen veriler doğrultusunda ilk ay içinde aşılamanın antikor gelişimi sağlayarak başarılı sonuç verdiğini dile getirdi. Rektör Özkan, "Faz 3 çalışması hem üretilen aşıya erken ulaşım açısından bir avantaj sağlamakta hem de bilimsel katkıları nedeni ile üretim onayı için gerekli sürecin hızlanmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda Akdeniz Üniversitesi olarak Covid-19 pandemisine karşı yürütülen aşı çalışmalarının içerisinde yer almaktan gurur ve onur duymaktayız" dedi.

BAŞHEKİM TERZİOĞLU: GÖNÜLLÜLÜK USULÜYLE YAPILIYOR

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu ise dünyada Faz 3 aşamasına gelen ve uygulamada olan aşılar olduğunu açıkladı. Türkiye'de de birkaç aşı olduğunu aktaran Prof. Dr. Terzioğlu, "Bunlardan biri inaktive olan ve Çin tarafından üretilen aşı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde aşı çalışması yürütülüyor. Türkiye'de 20'ye yakın merkez var, o merkezlerden biri Akdeniz Üniversitesi oldu. Çift kör placebo kontrollü aşı olarak Faz 3 çalışması yapılıyor. Sonuçları da başarılı olursa ruhsatlanıp herkese yapılacak. Gönüllülük usulüyle yapılıyor" diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özge Turhan ise aşı çalışmasına Rektör Özkan'ın katılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Akdeniz Üniversitesi olarak aşı çalışmasına girmekten mutluyuz. İlk aşıyı Rektör Özkan kendisi oldu. 23 merkezde 1000 doz aşıya ulaşıldı. Ciddi bir yan etki yok, güvenli görünüyor. Hastanemize 350 aşı geldi" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Üniversitesi HastanesiIlk AşıRektör ÖzkanUygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Kur’an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
Tarihi Kur’an-ı Kerim'i 10 bin liraya satmak isterken yakalandı
14 terörist etkisiz hale getirildi
14 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye’de 1 ayda 34 bin kaza oldu, 202 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 1 ayda 34 bin kaza oldu, 202 kişi hayatını kaybetti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans