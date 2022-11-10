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Akkuyu NGS sahasında 'sıfır ölçüm' programı kapsamında etkinlik düzenlendi

10 Kasım 2022 Perşembe 11:21
Akkuyu NGS sahasında 'sıfır ölçüm' programı kapsamında etkinlik düzenlendi

MERSİN - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat sahasında 'sıfır' radyasyon seviyesinin belirlenmesi kapsamında etkinlik düzenlendi.
 

Etkinliğe Akkuyu Nükleer ile Akkuyu NGS inşaat sahasının parametrelerini takip eden Hidrotekhproekt ve Assystem ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. firmaları çalışanları katıldı.Akkuyu NGS’nin işletme aşamasında arka plan radyasyonunun düzenli ölçümleri için başlangıç noktası olacak 'sıfır' radyasyon alanını belirleme programı, Hidrotekhproekt şirketi ile ortaklaşa uygulanıyor ve Türkiye düzenleyici kurumları tarafından denetleniyor. Uzmanlar, atmosferdeki doğal radyonüklidlerin bileşiminin analizi için hava filtre ünitesinin filtresini değiştirdiler ve inşaat sahasının çeşitli noktalarından toprak örnekleri aldılar. Ölçümlerin sonuçları, Akkuyu NGS temsilcileri ve etkinlik katılımcıları tarafından değerlendirildi.

SIFIR ÖLÇÜM’ ÇOK ÖNEMLİ BİR PROGRAMDIR
 

Akkuyu Nükleer Baş Teknoloji Sorumlu Yardımcısı Tatyana Makarchuk, 2022 yılının Haziran ayında 'sıfır radyasyon arka planını' belirlemek için toprak üzerindeki radyasyon oranını ölçmeye yönelik araştırmalara başladıklarını belirterek, "Tüm ölçümleri, hidrometeorolojik araştırmalar alanında uzman bir kuruluş olan Hidrotekhproekt firmasının temsilcileri ile gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında program kapsamındaki tüm ölçüm ve çalışmaların tamamlanması ve Türkiye düzenleyici kurumlarından ilgili görüşlerin alınması planlanmaktadır. Elde edilen veriler sonraki ölçümlerin temelini oluşturacağından ‘sıfır ölçüm’ çok önemli bir programdır. Veriler ilerde, nükleer santral sahasındaki ve çevresindeki radyasyon arka planını ölçmek için kullanılacaktır. Bu tür çalışmalar, NGS’nin tüm hizmet süresi boyunca ve hizmetten çıkarılmasının ardından da yürütülecektir. Tüm bu çalışmalar, IAEA'nın düzenleyici belgeleri ve talimatlarına uygun olarak yapılmaktadır" dedi.


Hidrotekhproekt’in Baş Mühendis Yardımcısı Sergey Yakovlev de işletme öncesi aşamada radyasyonun izlenmesinin temel amacı, NGS inşaat sahasındaki doğal radyonüklidleri ve gama radyasyonunu ölçmek olduğunu ifade ederek, "Yani, nükleer santralin bulunduğu bölgede sıfır arka plan parametrelerinin belirlenmesidir. Hidrotekhproekt, önde gelen Rus ve yabancı şirketlerle radyonüklidlerin yerini değerlendirir, örnekleri analiz eder ve çalışmaların sonuçlarını sunar. Aşamalardan birini de yüzey havasından numune almak oluşturmaktadır. Bunun için hava filtreli bir bez kullanılıyor. Bez, kullanıldıktan sonra sökülüp incelenmek üzere laboratuvara gönderiliyor" diye konuştu.

Assystem ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. Proje Yöneticisi Merve Acırlı da 2011 yılından bu yana Akkuyu NGS sahasında radyolojik izleme, jeodinamik, hidrolojik ve hidrojeolojik araştırmalar yürüttüklerini kaydederek, "Nükleer santral faaliyete geçmeden önce sahadaki doğal arka plan radyasyon seviyesini ölçmek için hava, toprak, yer altı ve yüzey suyu, balık, ağaç ve bitki örnekleri topluyoruz. Nükleer santral devreye alındıktan sonra da radyasyon arka planının düzenli ölçümleri yapılacaktır. Bu çalışmalar, Türk mevzuatı ve IAEA kurallarına uygun olarak yürütülmektedir" ifadesini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akkuyu NGS SahasıSıfır ölçüm
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