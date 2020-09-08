ALAATTİN ÇAKICI’DAN BASIN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz aylarda çıkarılan infaz yasası ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, Kamuoyuna çok önemli açıklamalar yaptı. Çakıcı, basın danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile yaptığı açıklamada M.O. isimli uzman çavuşun neden olduğu cinsel tecavüzden ve ekonomik koşullardan vatanımızın Doğudan Batıya gelen Siirtli kız kardeşimizin tokatlanmasını esefle kınayarak çok önemli mesajlar verdi.

Çakıcı kendi sosyal medya hesabı twitter’den yaptığı açıklama şöyle ;

Sovyetler dağılmadan evvel yeşil kuşak Türkiye'nin batısından başlayıp Hindistan sınırında biterdi batı ve üst akıl yaşadığımız coğrafyayı ve İslam alemini kan gözyaşı ölümler ülkelerinde savaş olan insanların başka ülkelere sığınmasına neden olan üst akıl bugünkü yeşil kuşağı Girit Adası'ndan başlayıp Edirne Kara ağaca kadar üstler kurarak ülkemizi hem batıdan, hem Güney'den, hem de doğudan sıkıştırmak istemektedir.

Kurtuluş Savaşında Geldikleri gibi gittiler

Sınır ötesindeki ülkemizin bekası için verilen şerefli mücadele de Doğu Akdeniz'de yaşanan son yıllarda değişmeyen bir asır evvel batının piyonu olarak Anadolu'ya çıkan Yunanlıları kullananlar bugün de Yunanlılar üzerinde ülkemizi kuşatmak istemektedir. Âmâ unutmasınlar ki Çanakkale'de Kafkas cephesinde kutül amere de ve Kurtuluş Savaşı'nda geldikleri gibi gittiler.

Devletimiz ve milletimizle birlikte bu yola baş koymuştur

Her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu günlerde bazı kendini bilmez densizler ve taciz ile şerefsizlik yapan M.O. isimli uzman çavuşun neden olduğu cinsel tecavüzden dolayı intihar eden İ.E. ölümüne neden olan bu şerefsizin bir de bozkurt işareti yaparak milliyetçileri zan altında bırakma hakkına sahip olmayan bu ırz düşmanı en ağır şekilde devletimiz tarafından cezalandırılmalıdır.

Türk Kürt kardeştir bölücüler ve PKK kalleştir

Bir de ekonomik koşullardan vatanımızın Doğudan batıya gelen Siirtli kız kardeşimizin tokatlanmasını esefle kınar Allah Mazlum'a el kaldıranı bildiği gibi yapsın. Bu bilinmeli ki Türk Kürt kardeştir bölücüler ve PKK kalleştir güzide vatanımızın her zerresini namusu kadar seven iffeti kadar koruyan her etnik grup vatandaşlık bağıyla devletimizin birer bireyidir. Bazı densizler önyargılı davranmaktadır. Her Kürt PKK'lı değildir onlar da Biz Türkler kadar devletimize gönülden bağlıdır, saygılarımla kamuoyuna arz ederim

Alaattin Çakıcı