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Amasra’da 'cruise turizmi' heyecanı

Deniz hudut kapısı ilan edilen Amasra’da 'cruise turizmi' heyecanı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Kasım 2021 Pazartesi 13:06
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Amasra’da 'cruise turizmi' heyecanı

BARTIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Amasra yolcu limanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edildi. 2019 yılında başlatılan çalışmalar sonrası Amasra’ya yabancı turistlerin deniz yoluyla ulaşımını sağlayacak limana nisan ayında ilk geminin gelmesi bekleniyor. Belediye Başkanı Recai Çakır, “Amasra, Karadeniz’den Anadolu’ya açılan en yakın kapıdır. Yolcu limanımız sadece Amasra değil bölgenin turizmine ciddi katkılar sunacaktır” dedi.

Tarihi ve doğal güzellikleri ile her yıl 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı turist ağırlayan Amasra'da kruvaziyer turizminin gelişmesi için yolcu iskelesi yapıldı. Limana büyük yolcu gemilerinin yanaşması için belediye tarafından 1,5 yıldır yürütülen çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Amasra yolcu limanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edildi.

220 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolcu iskelesine kamera sistemleri, yangın güvenlik sistemleri, ofislerin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Uluslararası kurallara göre liman bölgesinde devam eden renk boyama işlemleri de bitti. Deniz hudut kapısı ilan edilmesinin sonrasında ilk yabancı turistlerin gelecek yıl Nisan ayında geleceği bildirildi. Amasra Belediyesi tarafından işletilecek yolcu limanının gerisinde liman işletme, gümrük, polis noktası ve turistlerin ihtiyaçlarını giderecek binaların yapımı tamamlandı.

‘YOLCU GEMİLERİMİZİ BEKLİYORUZ’

Amasra yolcu limanının altyapı ve üstyapı çalışmalarının kısa zamanda tamamlandığını belirten Belediye Başkanı Recai Çakır, “Daha önce Ulaştırma Bakanlığı tarafından gemi yanaşma yerinin yapılmasının sonrasında üst yapı çalışmaları belediyemiz tarafından tamamlanmıştı. En sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanan uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hudut kapısı ilanı gerçekleştirildi. Amasra'mıza ve bölge turizmine hayırlı olsun. Şimdi yolcu gemilerimizi bekliyoruz” dedi.

'ANADOLU’YA DENİZDEN AÇILAN KAPI OLACAK'

Limanın sadece Amasra'ya değil bölgeye katkı sunacağını kaydeden Başkan Çakır, “Amasra Karadeniz’den Anadolu’ya açılan en yakın kapıdır. Şu anda İstanbul ve Sinop arasında bu hizmeti veren yolcu limanı olacağız. Kruvaziyer turizmi ve yatlar ile bireysel deniz ulaşım araçları ile gelen turistleri ağırlayacağız. Şu anda limanımızın tüm hazırlıkları da tamamlanmış oldu. Yolcu limanımız sadece Amasra değil bölgenin turizmine ciddi katkılar sunacaktır. Burası yerel ve merkezi iktidarın hayata geçirdiği güzel bir çalışma oldu. İç Anadolu’ya denizden açılan bir kapımız oldu. Deniz ulaşımıyla da alternatif bir ulaşım ayağı da hayata geçmiş oldu. Bu konuda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AmasraCruise Turizmi
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