Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,063.80
ALTIN
789.17
DOLAR
13.55
STERLİN
18.46
EURO
15.43
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim...
TOKİ'den 3 ilde arsa satışı
TOKİ'den 3 ilde arsa...
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Özel hastane ruhsatı ihaleyle satılacak
Özel hastane ruhsatı ihaleyle...

Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2022 Salı 15:02
0 Okunma
Ankara Özel Müzeler Çalıştayı başladı

ANKARA - Ankara'da özel müzelerin gelişimi, yaygınlaştırılması ve sorunlarının değerlendirileceği 'Ankara Özel Müzeler Çalıştayı' başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Ankara Özel Müzeler Çalıştayı,  Altındağ ilçesinde bulunan Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde başladı. 2 gün sürecek çalıştayın açılış konuşmasını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı yaptı.

Yazgı, kültür mirasını en iyi şekilde tanıtmak için hep birlikte çaba gösterdiklerini belirterek, "Bakanlık olarak da kültür mirasımızı en iyi şekilde tanıtmak müzelerin gelişim sürecini hızlandırmak ve müzeleri ülke çapında yaygınlaştırmak için hep birlikte çaba gösteriyoruz. Kültür varlığı bulundurma bakımından devlet müzesi niteliğinde olan özel müzelerimizin yaygınlaştırılmasını teşvik etmek bakanlığımızın öncelikleri arasında. Başkentimizde 54 tane özel müzemiz bulunmakta. Bu sayı Türkiye'deki toplam özel müze sayımızın yüzde 17'sini oluşturmakta. Çalıştayımızda özel müzelerimizle birlikte geçici sergiler başta olmak üzere eğitim programları, diğer kültür etkinlikleri, tanıtım faaliyetleri, workshoplar özel müzelerimizin girişimi konusunda nasıl bir yol izleyeceği hususunda değerlendirmeler yapmak istiyoruz hep birlikte" dedi.

'EN ÇOK MÜZE AÇAN YILLARI YAŞADIK'

Yazgı, yasal ve teknik düzenlemeler sonucunda özel müzelerin sayısının son yıllarda ciddi bir artış gösterdiğini belirterek,  "Bu bizi oldukça mutlu etmekte. 2005'de 94 olan özel müze sayımız bugün devlet müzelerinin de sayısını geçerek 321'e ulaşmıştır. Ankara'daki özel müzelerin ziyaretçi sayısı yıllık 500 bin dolayında. Tüm dünyayı etkisine alan pandemiye rağmen ülkemizde 2020'de 26, 2021'de 29 yeni müze açıldı. Müzecilik tarihimizde 2 yıl üst üste rekorlar kırarak en çok müze açılan yılları yaşadık" ifadesini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Özel Müzeler Çalıştayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlardan iyi haber
Trakya'da, İstanbul'un suyunu karşılayan barajlardan iyi haber
7'nci kattan düşen Sedefnur, yoğun bakımda uyutuluyor
7'nci kattan düşen Sedefnur, yoğun bakımda uyutuluyor
'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya
'Türk-Kore Dostluk Ormanları'nın 5'incisi Muğla'ya
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans