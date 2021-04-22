Antalya'da, 82 saatlik kısıtlama öncesi sahil keyfi

ANTALYA - Koronavirüsle mücadelede Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da tedbirler kapsamında kısıtlamaya dahil edilmesi ile 82 saate çıkan sokak kısıtlaması öncesi Antalya sokakları, kalabalıklaştı. Konyaaltı Sahili de güneşli havayı fırsat bilenlerle doldu. Kent sakinleri ve turistler, sahile akın ederken, kimileri yürüyüş yaptı kimileri de banklarda oturup, manzarayı izledi. Gençler ise denize girdi. Bugün saat 19.00'dan itibaren başlayacak kısıtlama, 26 Nisan günü saat 05.00'e kadar sürecek.