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Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 12:35
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oluyor

ANTALYA/ANKARA - Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Aksu, Muratpaşa ve Finike ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise yolda kaldı.

Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, seralarda zarara neden oldu.

Rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili ve Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Konyaaltı Sahili'nin rengi şiddetli yağış nedeniyle değişti.

Vatandaşlar kapanan mazgalları kendi çabalarıyla açmaya çalıştı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirine, sağanağın dün geceden bu yana devam ettiğini, şiddetli yağış nedeniyle son 24 saatte Kumluca'ya 143,7, Aksu'ya 6,6, Döşemealtı'na 73 metreküp yağış düştüğünü söyledi.

Sağanağın yarın da devam edeceğini belirten Gültekin, "Antalya'nın batısındaki Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde turuncu uyarı verdik. O bölgeler önceki yağışlardan suya doymuş durumda, çiftçileri ve vatandaşları çok dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyoruz." dedi.

Gültekin, Antalya'nın doğusunda ve merkezinde ise sağanağın hafifleyeceğini aktardı.

Antalya'nın batı kesimi için kuvvetli yağış uyarısı

Bu arada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Antalya çevrelerinde halen devam eden kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden itibaren etkisini azaltacak.

Sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Antalya'nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli, Finike, Kumluca, Kemer ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olarak cuma günü akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli YağışAntalya
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