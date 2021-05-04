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Antalya'da sektör temsilcilerinden 'semt pazarları açılsın' talebi

Antalya'daki sebze ve meyve sektörü temsilcileri ve üreticiler, tam kapanma sürecinde semt pazarları kapanınca ürün satamadıklarını belirterek, pandemi önlemleri alınarak pazarların açılması talebinde bulundu.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2021 Salı 14:38
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Antalya'da sektör temsilcilerinden 'semt pazarları açılsın' talebi

ANTALYA - Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, semt pazarlarının tam kısıtlama döneminde haftanın 1 ya da 2 günü tedbirler alınarak açılmasını önerirken, aksi takdirde vatandaşların marketlerden yüksek fiyatlara meyve sebze almak zorunda kalacağını söyledi. 

Kısıtlama sürecinde semt pazarları da kapatılınca sebze ve meyve üretim merkezi Antalya'daki üreticilerin ürünleri elde kaldı. Toptancı halleri de kapalı olduğu için büyük market ve manavlar dışında ürün satışı yapamayan üreticiler ellerinde kalan ürün için çözüm beklemeye başladı. Bazı üreticiler ise ellerinde kalan ürünleri satamayınca döktü.

'DÜŞEN ÜRÜN FİYATLARINA RAĞMEN ALICI YOK'

Serik ilçesinde hal esnafı Hasan Ali Topçu, "37 yıldır bu mesleği yapıyorum. Pazar yerlerinin kapalı olması nedeniyle ürünlerin fiyatı çok düştü. Bu haldeyken bile alan satan yok. Gelen malların çoğunu üreticiye geri gönderdik. Şu anda bibere 1 lira bedel biçildi ama 1 lira toplama parasını bile kurtarmaz. Domates 50 kuruş, 1 lira, 3-4 gün önce 3,5-4 liraya satıyorduk. Pazar yerlerinin açılmaması nedeniyle Antalya bölgesindeki çiftçilerin durumu çok kötü. Devlet büyüklerinden yardım istiyoruz" dedi.

Sebze ve meyve komisyoncusu Mesut Koç, "Esnaf olarak pazar yerlerinin açılmasını istiyoruz. Hijyen ve mesafe kurallarına uyularak pazar yerlerinin açılması ürünlerimizi daha kolay satacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, semt pazarlarının tam kısıtlama döneminde haftanın 1 ya da 2 günü tedbirler alınarak açılmasını önerirken, aksi takdirde vatandaşların marketlerden yüksek fiyatlara meyve sebze almak zorunda kalacağını söyledi. Göktepe, "Tüketiciler açısından baktığımızda da şöyle bir durum var; bugün pazar yerlerinde 2,5 TL'ye tüketebilecekleri domatesi, salatalığı, patlıcanı zincir marketlerde hem de Covid-19 tedbirlerinin daha da riskli olduğu durumda 6-8 TL arasında tüketiyorlar. Bugün biz bu domates salatalığın hasadını yapmazsak yarın bu ağacımız da dalında çürüyecek. Üretici kesmek durumunda kalacak" diye konuştu.

'TÜKETİCİYE TAZE ÜRÜNLER GİTMİYOR'

Finike Toptancı Hal Dernek Başkanı İsmail Karataş da tam kapanmanın seradaki sebzelerin hasat edilme dönemine denk geldiğini belirterek, şöyle dedi: "Pazar yerleri kapalı olduğu için üreticiden tüketiciye taze ürünler gitmiyor. Sadece marketler alıyor. Ancak marketler bizim üreticimizin ürettiği ürünleri kaldıramıyor. Bizim yetkililerden talebimiz HES kodu ile emniyet ve jandarma birimlerinin gözetiminde pazar yerlerinin kontrollü bir şekilde biran önce faaliyete geçmesidir." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Semt PazarlarıAntalya
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