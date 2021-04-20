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Antalya'da sıcaklık 30 dereceye ulaştı, sahiller doldu

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı sahili denizin ve güneşin tadını çıkararanlarla doldu. Aileleriyle birlikte sahile gelen çocuklar, denize girdi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Nisan 2021 Salı 14:57
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Antalya'da sıcaklık 30 dereceye ulaştı, sahiller doldu

ANTALYA - Kentte hava sıcaklığının öğle saatlerinde 30 dereceye kadar çıkması üzerine yerleşik yabancılar ve Antalyalılar, sahile akın etti. Sıcak havayı fırsat bilen turistler, sahilde uzanıp güneşlendi. Kimileri çocuklarıyla kumda oynadı, kimisi de denize girip yüzdü. Yerli halk ise yanlarında getirdikleri çaylarını yudumlayıp manzaranın tadını çıkardı. Kimileri denize girmenin henüz erken olduğunu söylerken, kimileri de çocuklarının temiz hava alması için sahile geldiğini söyledi.

Kısıtlama saatleri dışında ise yürüyüş ve bisiklet yollarını gençler, park ve bahçeleri ise 65 yaş üstü doldurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSıcaklıkSahiller
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